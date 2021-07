Dieselskandal: Bundesgerichtshof mit neuen Urteilen

Zudem hat im Dieselskandal der Bundesgerichtshof (BGH) heute auch über mehrere Schadenersatz-Klagen von VW-Aktionären gegen den Autozulieferer Bosch entschieden. Bosch hatte Volkswagen die Motorsteuerungssoftware geliefert, die bei der Manipulation der Abgaswerte zum Einsatz kam. Die Kläger hatten Verluste gemacht, als VW-Aktien beim Auffliegen des Betrugs im September 2015 stark an Wert verloren. Sie sind der Ansicht, VW hätte den Kapitalmarkt früher informieren müssen. Bosch werfen sie Beihilfe vor. Der BGH verneinte jedoch endgültig eine Beihilfe zur unterlassenen oder verspäteten Ad-Hoc-Meldung. Es gebe zwar durchaus Indizien, dass Bosch nicht arglos war, als es die Software an VW lieferte, mithilfe derer die Dieselmotoren die Abgaswerte nur auf dem Prüfstand einhielten. Aber auch dann gebe es keinen sachlichen Zusammenhang, dass Bosch eine verspätete Ad-Hoc-Meldung an die Aktionäre gefördert habe. Neben der Musterklage wurden weitere acht Klagen von Aktionären abgewiesen.

Warten auf Muster-Urteil des Oberlandesgerichtes Braunschweig

Der II. Zivilsenat des BGH wies ausdrücklich darauf hin, dass mit seinem Urteil keine Stellungnahme verbunden sei, ob VW kapitalmarktrechtliche Vorwürfe zu machen sei. VW sieht sich mit Aktionärsklagen im Gesamtvolumen von rund neun Milliarden Euro wegen erlittener Kursverluste konfrontiert. Das Oberlandesgericht Braunschweig verhandelt bereits seit fast drei Jahren über eine Musterklage der Fondsgesellschaft Deka Investment der Sparkassen.