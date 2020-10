Diese Ausbildungsberufe haben Zukunft

Heute sind die Stapler dran. Der 18-jährige Tommy Schechner sitzt vor seinem Computer bei der Landtechnik-Firma Eder in Tuntenhausen. Foto, Bildbeschreibung, Artikelnummer, all das gibt er ein, damit der Onlineshop auf dem neuesten Stand ist. Tommy war einer der ersten, der vor zwei Jahren die neue Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce begonnen hat. Jetzt ist er im dritten Lehrjahr und rundum zufrieden.

"Besonders Spaß macht einfach, wenn du am Tag davor die Artikel pflegst und dann am nächsten Tag in den Onlineshop reinschaust", erzählt Tommy. "Dann sind nämlich auch die ganzen Änderungen im Shop und man sieht, was man am Tag davor gemacht hat."

- Ratgeber: Suche Ausbildungsplatz - wo wende ich mich hin?

Corona gibt IT-Ausbildungen Rückenwind

Der Kaufmann im E-Commerce, eine Ausbildung mit Zukunft, keine Frage. Vor zwei Jahren neu geschaffen, weil die Nachfrage da war. Der Bereich Onlinehandel wächst seit Jahren, und Corona gibt der Entwicklung sogar neuen Schwung. Genau wie den Informationslektronikern. Sie planen und installieren IT-Systeme, kümmern sich um Bürotechnik und den Internetanschluss. Jetzt, wo alle auf Homeoffice umstellen, ist der Bedarf groß.

Der Bereich IT und Digitalisierung bringt für Britta Matthes vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ganz klar gute Zukunftschancen mit sich. Dazu gehören Ausbildungen zum Fachinformatiker oder zu Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement. "Gerade in solchen Berufen, die was mit digitalen Technologien zu tun haben, sind sowohl Arbeitsmarktchancen als auch die Einkommenschancen recht hoch", erklärt Matthes.

- BR24-Datenanalyse: Ausbildung im Abwärtstrend