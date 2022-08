Dienstwagen und Steuer: Wenn der Staat beim Auto mitzahlt

Bei vielen Unternehmen gehören Kraftfahrzeuge zum Betriebsvermögen. Ohne sie läuft nichts. Der Handwerker fährt damit zu seinen Kunden, Werkzeug und Materialen transportiert er dorthin. Der Außendienstmitarbeiter besucht seine Kundinnen und Kunden und sitzt die meiste Zeit des Jahres im Auto. Die Altenpflegerin fährt zu ihren Klienten und für die Managerin ist das Auto das ausgelagerte Büro, wo sie zwischen zwei Terminen in Ruhe telefonieren kann.

Dies respektiert auch das Steuerrecht. Die Fahrten sind wichtig für das Unternehmen, also betrieblich veranlasst, die Anschaffungskosten und der Unterhalt des Autos sind in vollem Umfang steuerlich absetzbar. Die Beschäftigten nutzen das Auto, Privatfahrten sind ausgeschlossen.

Dienstwagen als Teil des Gehalts

Insgesamt sind in Deutschland rund 5,2 Millionen Fahrzeuge gewerblich zugelassen. Neben den rein geschäftlich genutzten Fahrzeugen halten viele Unternehmen aber auch Autos vor, die sie ihren Angestellten als Teil des Gehalts zur Verfügung stellen. Dieses Angebot macht diese Firmen im zunehmend schwierigen Wettbewerb um Bewerberinnen und Bewerber attraktiver.

Das Firmenauto gilt in weiten Kreisen nach wie vor als Ausweis des Aufstiegs und der Karriere. Auch wenn die Angestellten dadurch etwas weniger verdienen, sind die Steuerregeln für Unternehmen und Beschäftigte attraktiv. Firmenfahrzeuge werden vom Staat subventioniert.

Statt Gehalt geldwerter Vorteil

Wenn der Arbeitgeber einen Dienstwagen zur Verfügung stellt, dann kürzt er damit faktisch das Gehalt. Er spart sich vor allem auch einen Teil der Sozialversicherungsabgaben, was die Sache für ihn attraktiv macht. Die Beschäftigten hingegen bekommen ein Auto, das sie auch für Privatfahrten nutzen können und dessen Kosten häufig der Arbeitgeber komplett übernimmt.

Reparaturen, Wartung und häufig auch die Tankfüllung übernimmt der Arbeitgeber. Das ist ein geldwerter Vorteil, den die Beschäftigten zum Ausgleich versteuern müssen. Hier haben sich zwei Berechnungsmethoden herausgebildet: Die Ein-Prozent-Regelung und die Fahrtenbuchmethode.

Die Ein-Prozent-Regelung

Die sogenannte Ein-Prozent-Regelung ist die mit Abstand einfachste Form, den geldwerten Vorteil zu errechnen. Diese wird auch Pauschalmethode oder Listenpreisregelung genannt. Hintergrund ist, dass als Berechnungsgröße für den steuerpflichtigen Nutzungswert der Listenpreis für das Auto zum Zeitpunkt der Erstzulassung herangezogen wird. Der Listenpreis ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Mit einberechnet werden die Umsatzsteuer sowie Sonderausstattungen, wie sie aus der Liste hervorgehen. Diese Ein-Prozent-Regelung wird während der gesamten Nutzung des Fahrzeugs angewandt. Nachlässe und Rabatte spielen für die Besteuerung keine Rolle. Es ist dann auch unwichtig, wieviel Kilometer der Beschäftigte privat fährt. Wer das Auto zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzt, bei dem erhöht sich der Betrag noch einmal um 0,03% des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer.

Das Fahrtenbuch

Komplizierter - da aufwändiger - ist es, den geldwerten Vorteil des Dienstwagens mithilfe eines Fahrtenbuches zu ermitteln. Dabei müssen alle wichtigen Daten bei einer geschäftlichen Reise in einem Buch (also nicht auf Zetteln oder in einer Loseblattsammlung) eingetragen werden, so dass die Fahrten vollständig und im Zusammenhang wiedergegeben werden. Neben Datum und gefahrenen Kilometern laut Kilometerstand müssen Reiseziel und Reisezweck, die Route und die Geschäftspartner aufgelistet werden. Anders bei privaten Fahrten: Hier genügt es, den Gesamtkilometerstand anzugeben.

Elektroauto als Dienstwagen

Schon die vorige Bundesregierung fing an, Elektromobilität zu unterstützen. Deswegen werden Elektrofahrzeuge und bis Ende 2022 auch Plug-in-Hybridfahrzeuge subventioniert. Bestellt ein Kunde Fahrzeuge mit E-Antrieb, müssen nicht ein Prozent des Listenpreises für die private Nutzung versteuert werden, sondern nur 0,25%. Dies gilt bis Ende 2030, für Plug-in-Hybride sogar nur bis Ende 2022. Allerdings gibt es eine weitere Einschränkung: Die E-Autos müssen beim Brutto-Listenpreis unter 60.000 Euro kosten, ansonsten gilt eine 0,5% Regelung.

Teure PS-starke Fahrzeuge begünstigt

Bei der Besteuerung der Dienstwagen zeigt sich, welche Absichten der Staat mit der Subventionierung bezweckt: In Deutschland ist die Absetzbarkeit der Dienstwagen nach oben hin nicht gedeckelt. Das heißt, auch sehr teure und leistungsstarke Fahrzeuge können vom Unternehmen vollständig abgesetzt werden. Das wiederum hilft vor allem den deutschen Premiumherstellern wie Audi, BMW, Mercedes oder Porsche. Dies wird vor allem aus zwei Gründen kritisiert:

In erster Linie kommen gut Verdienende in den Genuss der Dienstwagen. Elf Prozent der Beschäftigten verfügen über einen Bruttoverdienst von 5.000 Euro und mehr. Gleichzeitig stehen ihnen rund die Hälfte aller Dienstwagen zur Verfügung, haben Expertinnen und Experten der Denkfabrik Agora Verkehrswende und des Öko-Instituts errechnet. Eine Subventionierung in dieser Einkommensschicht sei kaum zu rechtfertigen, heißt es dort.

Auch aus ökologischen Gründen wird die Subventionierung der Dienstwagenflotte kritisch gesehen. So gingen eine durchschnittlich höhere Fahrleistung mit höheren CO2-Emissionen einher. Dies habe sich auch durch die Nutzung von Plug-in-Hybridfahrzeugen nicht geändert, denn der Fahranteil, der elektrisch zurückgelegt wird, sei viel zu gering.