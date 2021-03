Eine gemischte Bilanz: Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wird 20

Vor 20 Jahren hat sich die Landschaft der Arbeitnehmerorganisationen in Deutschland grundlegend neu sortiert: Am 19. März 2001 wurde die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegründet. In den zwei Jahrzehnten, die seitdem vergangen sind, hat Verdi Erfolge verbucht, aber auch Rückschläge.

Verdi: aus fünf mach eins

Fünf traditionsreiche Großorganisationen zu fusionieren – für die Unterhändler der Gewerkschaften DAG, ÖTV, HBV, DPG und IG Medien war das nicht einfach: die Deutsche Postgewerkschaft (DPG) etwa, die im Wesentlichen nur für ein Unternehmen zuständig war, mit deutlich breiter aufgestellten Gewerkschaften wie HBV oder IG Medien. Das in einem Boot zusammenzubringen war ebenso eine Herausforderung, wie die Deutsche Angestelltengewerkschaft einzugliedern, die seit ihrer Gründung 1949 mehr als ein halbes Jahrhundert lang außerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes gearbeitet hatte.

Buntes Spektrum bei Verdi

Nicht nur die Berufe, die sich in Verdi zusammenfanden, waren ausgesprochen vielfältig, auch die Beschäftigungsverhältnisse waren unterschiedlich. Die Deutsche Postgewerkschaft beispielsweise hatte mehr als 200.000 Beamtinnen und Beamte in ihren Karteien, während bei den anderen Verdi-Gründungsgewerkschaften Beamte eher Exoten unter den Mitgliedern waren.

Auch die politische Ausrichtung der Gründungsgewerkschaften war aus der jeweiligen Tradition heraus unterschiedlich. Die IG Medien war unter anderem aus der IG Druck und Papier (Drupa) hervorgegangen, die innerhalb der Gewerkschaftsbewegung als besonders kämpferisch und streikfreudig galt. Detlef Hensche, der 2001 den Vorsitz der Drupa hatte, war damals SPD-Mitglied, trat aber 2003 aus Protest gegen die Reformpolitik der rot-grünen Bundesregierung aus und wechselte zur Linken.

Die Deutsche Angestelltengewerkschaft hatte hingegen den Ruf, besonders auf Ausgleich mit der Arbeitgeberseite bedacht zu sein. Die Wochenzeitung "Die Zeit" charakterisierte die DAG einmal als "konservativ und politisch zurückhaltend".

Große Jubiläumsfeier bei Verdi erst zum 25. Geburtstag

Die Verdi-Zentrale in Berlin will mit einer Jubiläumsveranstaltung noch weitere fünf Jahre warten, bis das erste Vierteljahrhundert voll ist. Angesichts der Corona-Beschränkungen wäre eine große Feier auch ohnehin nicht möglich.

Der Verdi-Sprecher Jan Jurczyk zieht für die ersten 20 Jahre aber eine positive Bilanz. Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen handele Verdi die Gehälter und Arbeitsbedingungen für 2,1 Millionen Beschäftigte aus, betont er. Und der TVÖD werde auch in anderen Bereichen ganz oder weitgehend übernommen, sodass rund 4,5 Millionen Arbeitnehmer von ihm profitieren, sagt Jurczyk.

Verdi-Leute setzen ihre Unterschriften aber auch unter viele kleinteilige Tarifverträge. Mitunter sind Haustarife dabei, die nur wenige hundert Beschäftigte betreffen. Insgesamt zeichnet die Gewerkschaft derzeit für rund 23.500 Tarifverträge verantwortlich.

Verdi als wichtige Ergänzung zu den Industriegewerkschaften

Zu den Erfolgen der Gewerkschaft zählt die Verdi-Zentrale auch verschiedene politische Entscheidungen. Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland gehe auch auf Forderungen zurück, die Verdi über Jahre hinweg immer wieder vorgetragen habe, sagt der Gewerkschaftssprecher Jurczyk.

Insgesamt sei es gelungen, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik dafür zu sorgen, dass nicht nur die Industrie im Mittelpunkt stehe. "Da haben wir ein Gegengewicht geschaffen", betont Jurczyk.

Wermutstropfen in der Jubiläumsbilanz von Verdi

Allerdings gehören auch Misserfolge zur 20-Jahres-Bilanz von Verdi. So versucht die Gewerkschaft seit rund acht Jahren, beim Versandhandelsriesen Amazon eine Bezahlung nach dem Einzel- und Versandhandelstarif durchzusetzen. Bislang ohne Erfolg. Und Verdi verliert Mitglieder – ihre Zahl ist seit der Gründung vor 20 Jahren von 2,8 Millionen auf gut 1,94 Millionen gesunken.