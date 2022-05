Kita-Streik am Mittwoch: Das müssen Sie wissen

Am Mittwoch bleiben in Bayern viele kommunale Kitas und Kindergräten geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Gefordert werden mehr Geld für Beschäftigte und bessere Arbeitsbedingungen. Warum und wo gestreikt wird und was Eltern tun können - die wichtigsten Antworten im Überblick.

Warum wird gestreikt?

Bei den Warnstreiks diese Woche geht es laut Gewerkschaft Verdi darum, dass soziale Arbeit besser bezahlt werde, um den Fachkräftemangel zu beheben. Außerdem sollen Beschäftigte entlastet werden. Genaue Angaben zu den geforderten Lohnerhöhungen macht Verdi Bayern aktuell nicht. Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, werden zum Beispiel längere Vorbereitungszeiten und kleinere Gruppen in den Kindergärten und Kitas gefordert.

Nach Angaben von Verdi sind kurzfristig weitere Streiks möglich. Das hänge davon ab, wie sich die Arbeitgeber nach den Warnstreiks öffentlich äußern. Direkte Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind erst am 16. und 17. Mai geplant.

Wo wird am Mittwoch gestreikt?

Neben München, Ingolstadt, Augsburg und Kempten soll es nach Angaben von Verdi auch in Mittelfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz zu Streiks kommen. Genauere Angaben wurden nicht gemacht.

Denn den Aufrufen der Gewerkschaft könnten auch noch Beschäftigte in weiteren Städten und Regionen folgen. Je nachdem, wie sich die Dynamik der Streiks entwickele, so der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi Bayern, Norbert Flach. Er will sich deshalb nicht genau festlegen, wo überall am Mittwoch gestreikt wird. Die Eltern würden von den Erzieherinnen und Erziehern vorab informiert. In den allermeisten Fällen sei das bereits geschehen. Die Arbeitskampfmaßnahmen seien ja auch nicht gegen die Eltern gerichtet, sondern gegen die Arbeitgeber.

Gibt es eine Kindernotbetreuung?

Ob es kurzfristig zu einer Ausweitung der Streiks kommt, wird das laut Verdi vor Ort entschieden. Auch unter Berücksichtigung der Verantwortung gegenüber Kindern und Eltern. So gebe es zum Teil Kindernotbetreuungen. Diese hätten die Jugendämter in Abstimmung mit Verdi eingerichtet.

Davon kann aber nur ein kleinen Teil der betroffenen Kinder profitieren. Viele Eltern werden es am Mittwoch deshalb schwer haben, eine alternative Betreuung zu finden.

Was tun, wenn man keine Kinderbetreuung hat?

Verdi rät, das Gespräch mit den Arbeitgebern zu suchen, um einen Tag Urlaub zu bekommen oder im Homeoffice zu arbeiten. Auch Großeltern oder Nachbarn könnten vielleicht bei der Kinderbetreuung aushelfen.

Ist keine Betreuung möglich, dürfen nach Angaben der IHK für München und Oberbayern berufstätige Eltern nicht einfach von der Arbeit fern bleiben. Sie sollten vielmehr ihren Arbeitgeber so früh wie möglich über den Streik informieren, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Auch die IHK nennt das Einbringen eines Urlaubstags oder die Nutzung von Gleitzeitguthaben als Möglichkeiten. Aber auch das Arbeiten im Homeoffice - falls möglich - und wenn die Arbeitsleistung neben der Kinderbetreuung dann noch möglich ist.

Kann trotz aller Bemühungen keine anderweitige Lösung gefunden werden, dürfen Arbeitnehmer gemäß Paragraf 616 BGB der Arbeit fern bleiben. Ob in einem solchen Fall Anspruch auf Vergütung besteht, komme auf den Einzelfall an, so die IHK. Denn Vergütung kann in solchen Fällen im Arbeitsvertrag ausgeschlossen worden sein.

Bekommen Eltern die Kita- und Kindergarten-Gebühren erstattet?

Die Erstattung von Gebühren ist durchaus möglich. Betroffene können sich hierzu in den Kindertagesstätten erkundigen, ob und in welchen Fällen Zahlungen erstattet werden. Die Stadt München erstattet Gebühren sogar automatisch nach einem Streik.