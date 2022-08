Die seltsamen Praktiken dubioser Energieanbieter

Es geht um Werbeanrufe, mit denen versucht wird, Kunden für einen neuen Stromvertrag zu gewinnen. Die Anrufer melden sich unter einer auswärtigen Ortsvorwahl, geben sich aber als Mitarbeiter der Stadtwerke Cham aus.

Im Lauf des Telefongesprächs versuchen sie dann beiläufig, an persönliche Daten wie zum Beispiel die Zählernummern für Strom und Gas, die Bankverbindung oder die Adresse zu kommen. Gelingt das, dann sind sie in der Lage, die bestehenden Gas-und Stromverträge auch ohne Unterschrift des Kunden auf einen neuen Anbieter umzuschreiben, warnen die Stadtwerke Cham. Sie raten allen Kunden, sich erst gar nicht auf solche Telefongespräche einzulassen und keinesfalls Daten preiszugeben.

Vertragswechsel auch ohne Zutun der Kunden

Bei den Verbraucherzentralen landen sogar Fälle, bei denen Anbieter sich persönliche Daten ohne Zutun des Kunden erschlichen haben und dann deren Altverträge beim Strom-und Gasanbieter kündigen. Das erzählt Marion Gaksch, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Sie weist darauf hin, dass ein solcher Vertragswechsel eigentlich nur mit schriftlicher Vollmacht des Kunden möglich ist. Wenn der Altanbieter sich aber keine Vollmacht zeigen lasse und die Kündigung akzeptiere, bleibe das Problem letztlich am Kunden hängen. Er muss den Neuvertrag schriftlich widerrufen, wenn er den Wechsel nicht möchte, und auch dafür sorgen, dass er wieder zum alten Anbieter zurückkann. Das gelinge aber manchmal nicht zum alten Tarif.

Irreführende Telefonwerbung für Strom-und Gasverträge

Rico Illmer aus Cham hat sich im Mai auf eine Telefonwerbung für Strom und Gas eingelassen. Der Anrufer habe sich bei ihm mit "Verbraucherschutzzentrale Berlin" gemeldet und mit Preisvergleichen für Strom und Gas geworben. Nach 20 Minuten akzeptierte der 53-jährige LKW-Fahrer voll Begeisterung einen neuen Gas- und Stromvertrag und gleich auch noch einen neuen Handyvertrag, ganz simpel: "Ich habe nur per SMS meinen Namen geschickt und 'Ja' dazu geschrieben."

Seine Lebensgefährtin hatte das Gespräch mitbekommen. Sie fand, dass ihn der Anrufer massiv "unter Druck gesetzt hat". Auch Rico Illmer wurde es später mulmig. Er wisse bis heute nicht, wieviel er ab Herbst für Strom und Gas bezahlen soll, ob es also tatsächlich billiger und nicht am Ende teurer wird.

Dafür flatterten ihm die Kündigungsbestätigungen seiner Altanbieter wie zum Beispiel der E.ON ins Haus, alles gekündigt von der neuen Firma, die ihn am Telefon als Kunden gewonnen hatte. Sein Versuch, seinen schnellen Vertragsabschluss zu widerrufen, blieb erfolglos. Inzwischen hat er nach einigem Drängen zumindest die Bestätigung, dass sein neuer Strom-und Gasvertrag 2024 endet, also in zwei Jahren.

Neuer Stromvertrag teurer als versprochen

Der Rodinger Anwalt Michael Jobst vertritt mehrere Verbraucher, die Probleme haben, neue Stromverträge wieder zu kündigen. Im einem Fall habe es ein ganzes Jahr gedauert, um auf Kulanz ein Vertragsende zu erreichen. Die eigenen Kündigungsversuche der Betroffenen waren gescheitert. Die Mandantin habe den Vertrag widerrufen, aber leider nicht per Einschreiben. Dann sei der Zugang nicht nachweisbar gewesen und der Stromanbieter habe behauptet, der Widerruf sei verspätet eingegangen und damit unwirksam.

Kündigung per Einschreiben mit Rückschein

Nötig sei in solchen Fällen ein Brief per Einschreiben mit Rückschein, damit man den Eingang des Briefes nachweisen könne. Der Grund, warum die Frau kündigen wollte: der Stromtarif war teurer als ursprünglich am Telefon zugesagt. Auch gegenüber dem Anwalt war das Unternehmen zunächst hartnäckig geblieben, hatte zum Beispiel behauptet, man habe einen Telefonmitschnitt, in dem die Frau den teureren Stromtarif abgeschlossen habe. Die Herausgabe dieses Mitschnitts habe das Unternehmen aber verweigert. In diesem Stil sei das längere Zeit "hin-und hergegangen", so Jobst.

Verbraucherzentrale Bundesverband sammelt Beschwerden

Ziel sei es, eventuell eine Musterfeststellungsklage gegen die Anbieter "Primastrom" und "Voxenergie" einzuleiten, zwei Firmen, zu denen es besonders viele Verbraucherbeschwerden gebe. Der Verband wirft diesen Firmen unter anderem vor: Unerlaubte Werbeanrufe, Auftragsbestätigungen, obwohl Kunden nur unverbindliche Informationen wollten, erhebliche Preiserhöhungen trotz Preisgarantie.

Vorsicht bei Wechsel des Gas- und Stromanbieters

Auf eine schriftliche Anfrage des BR, zu den Vorwürfen des Verbraucherzentrale Bundesverbands Stellung zu nehmen, haben beide Firmen bisher nicht reagiert. Die Bundesnetzagentur hat ein Aufsichtsverfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob die Unternehmen Preiserhöhungen vorgenommen haben, ohne die gesetzlich vorgesehenen Ankündigungsfristen einzuhalten.

Marion Gaksch, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, weist aber darauf hin, dass es momentan Verbraucherbeschwerden über mehr als nur diese beiden Energieanbieter gibt. Sie rät momentan ganz generell zur Vorsicht beim Thema Strom und Gas:

"Im Moment muss man als Verbraucher äußerst vorsichtig sein mit schnellem Tarifwechsel. Erst einmal den eigenen, schon bestehenden Tarif anschauen. Vielleicht ist der ja günstiger als sämtliche Angebote." Marion Gaksch, Verbraucherzentrale Bayern

Neue Angebote müsse man genau prüfen. Von schnellen Abschlüssen am Telefon rät sie ganz ab.