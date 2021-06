Die neue digitale BR24 Börse

Was bewegt die Börsen? Wohin steuert der DAX? – Wer bislang die Meldungen und Analysen der B5 Börse auf B5 aktuell verfolgt hat, war immer gut informiert über die nationalen und internationalen Börsen. Auch nach dem 1. Juli wird sich daran nichts ändern. Wenn B5 aktuell zu BR24 wird, werden die BR24-Börsenfachleute auch weiterhin in unserem Radioprogramm alles Wissenswerte zum Börsengeschehen liefern.

Jetzt den BR24 Börsenticker online lesen

Neu gestaltet und umfangreicher präsentiert sich aber das Digitalangebot der BR24 Börse – auf BR24.de oder in der BR24-App. Ab dem 1. Juli informieren die Experten und Expertinnen aus unserem Börsenstudio im neuen Börsenticker. Ob Frankfurt, New York oder Tokio – unsere Fachleute haben die Börsen weltweit im Blick. Sie berichten im Börsenticker fortlaufend und ordnen die Geschehnisse ein. Sie können so den Börsentag jederzeit verfolgen und nachlesen.

Was macht eigentlich die EZB? Was sind ETF? Wer kommt zu einer Hauptversammlung? Wir berichten nicht nur, wir erklären auch Grundsätzliches und erläutern Fachbegriffe in der BR24 Börse.