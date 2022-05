Die nächste Mangelware: Dosentomaten

Viele Produkte sind schon teurer geworden oder manchmal gar nicht mehr in den Supermarktregalen zu finden. Jetzt könnten bald auch Dosentomaten knapp werden.

Dies hat verschiedene Gründe: Die allermeisten Tomaten in Dosen bei uns stammen aus Italien. Doch immer mehr italienische Landwirte bauen lieber Mais und Getreide an, weil das lukrativer ist, schreibt der Augsburger Groß-Importeur Otto Franck in seinem aktuellen Branchenbericht. Der Tomatenmarkt sei in einer Art Eskalation angekommen.

Die Verhandlungen mit den italienischen Bauernverbänden verlaufen derzeit zäh, heißt es in der Branche. Die Landwirte seien nicht mehr gewillt, angesichts der vielen Preissteigerungen lange Verträge zu machen und damit das Kostenrisiko zu tragen.

Ersatz für Tomatenmark aus China gesucht

Ein weiterer Umstand führt zur Knappheit: Anders als Dosentomaten stammt Tomatenmark oft aus China. Es wird zu großen Teilen in Italien abgefüllt und von Konsumenten als italienische Ware wahrgenommen.

Dieses umstrittene Geschäft habe der italienische Zoll zuletzt stärker unterbunden, berichten Importeure. So benötigt man nun als Ersatz für das fehlende Tomatenmark aus China ebenfalls Tomaten.

Teuerung auch bei Dosen und Glas

Und gleichgültig ob Dosentomaten oder Tomatenmark – für die Konservierung der Tomaten braucht man Energie, dann Dosen oder Glas. Das alles ist teuer geworden.

Deshalb ist absehbar, dass Tomatenkonserven wohl knapp werden und die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen müssen.

Hamstern verteuert zusätzlich

Der Anstieg der Verbraucherpreise war auch im April extrem hoch – mit 7,4 Prozent deutschlandweit und 7,5 Prozent in Bayern. Auch für die kommenden Monate ist zu erwarten, dass die Energiepreise und auch die Lebensmittelpreise weiter steigen dürften.

Wenn viele Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmte Produkte hamstern, verstärken sie deren Mangel und auch die Tendenz, dass sie teurer werden. Denn Händler reagieren auf eine große Nachfrage in der Regel mit höheren Preisen. Damit setzt eine zusätzliche Teuerung ein.