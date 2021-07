Die Mobilitätsmesse IAA Mobility nimmt Gestalt an

2019 fand die IAA das letzte Mal in Frankfurt statt, allerdings mit deutlich weniger Ausstellern und dafür zahlreichen Protesten. Nun plant der Verband der Automobilindustrie VDA zusammen mit der Messe München in der bayerischen Landeshauptstadt einen Neustart im September.

IAA Mobility mit komplett neuem Konzept

Die IAA Mobility will keine PS-strotzende Autoshow mehr sein, sondern eine Mobilitätsmesse, die sich mit der Mobilität der Zukunft beschäftigt. So soll zum Beispiel im Parkhaus auf dem Messegelände gezeigt werden, wie Autos sich autonom fahrend einen Parkplatz suchen.

Die Hersteller präsentieren daneben ihre neuesten Elektroautos. Allerdings werden natürlich auch Fahrzeuge mit klassischen Verbrennern zu sehen sein. Besucher sollen dabei die Möglichkeit bekommen, zahlreiche Modelle einmal selbst zu testen, auch autonom fahrende Fahrzeuge und zwar auf dem Freigelände der Messe und in der Innenstadt. Überhaupt soll die Veranstaltung nicht nur auf dem Messegelände stattfinden, sondern an mehreren Plätzen in München.

Die IAA verlässt die Messehallen

Anfang September wird man in der Münchner Innenstadt wohl kaum um die Messe herumkommen. Es sind über 500 Veranstaltungen geplant. Dazu gehören neben den klassischen Pressekonferenzen, Präsentationen und Tagungen, die hauptsächlich auf dem Messegelände stattfinden, auch Events und Konzerte.

Zahlreiche Stände und einige Bühnen werden in der Innenstadt aufgebaut, unter anderem am Königsplatz, am Wittelsbacher Platz, am Odeons- und am Marienplatz. Dort soll es ein buntes Programm geben, und zwar nicht nur für Messebesucher, sondern für alle Interessierte. Die Veranstalter nennen dies "Open Space".

"Blue Lane" sorgt für Gesprächsstoff

Die geplante zwölf Kilometer lange Teststrecke - "Blue Lane" genannt – sorgt bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff. Sie verbindet die Innenstadt mit dem Messegelände. Dort sollen nur Elektro- und Hybridautos erlaubt sein, sowie Fahrzeuge mit mindestens drei Personen. Kritiker befürchten Staus und Verkehrsbehinderungen, vor allem zu Stoßzeiten.

Nicht alle bekannten Autoaussteller kommen

Zwar haben sich 500 Aussteller angesagt, aber es fehlen auch etliche bekannte Automarken auf der bis jetzt veröffentlichten Teilnehmerliste, allen voran der weltgrößte Autobauer Toyota oder Opel und die Marke Seat. Zugesagt haben dagegen unter anderem Audi, BMW, Daimler, VW, Dacia, Ford, Hyundai, Porsche, Polestar und Renault. Auch die großen Zulieferer Bosch, Continental, Schaeffler und ZF wollen kommen. Angemeldet haben sich zudem auch etliche Fahrradhersteller, Start-ups sowie Technologiekonzerne wie IBM und Siemens.

Kaum internationales Publikum erwartet

Eröffnet wird die Messe traditionell durch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ob dann allerdings wie bei früheren Internationalen Automobilausstellungen in Frankfurt die Besuchermassen auf die Messe strömen, muss sich erst zeigen. Der VDA jedenfalls wollte keine Schätzung abgeben, mit wie vielen Besuchern er rechnet. Man wolle nicht spekulieren und rechne mit einem europäischen Fokus der Besucher, erklärte VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel.

Allein schon wegen der voraussichtlich im September noch geltenden zahlreichen Reisebeschränkungen dürfte vielen ein Besuch verwehrt bleiben. Die Messe verspricht ein mit den zuständigen Behörden abgestimmtes Schutz- und Hygienekonzept. Auch wenn die Innenstadt Happening-Charakter für die Bürgerinnen und Bürger bieten werde, stehe Sicherheit an oberster Stelle. Gemeinsam mit Landeshauptstadt und Freistaat sei man für alle Szenarien vorbereitet, heißt es von den Veranstaltern.

Zahlreiche Gegenaktionen angekündigt

Vorbereiten müssen sich der VDA und die Messe auch wieder auf zahlreiche Proteste. Schon auf der letzten IAA in Frankfurt 2019 gab es zahlreiche Demonstrationen und Aktionen gegen die Messe und die Autohersteller. Und dies dürfte sich auch in diesem Jahr fortsetzen.

So will die Initiative "KonTra IAA" einen zweitägigen Kongress als Gegenveranstaltung zur IAA veranstalten. Zu dieser Initiative gehören neben Attac und "Autofrei leben!", der BUND Naturschutz in Bayern, die Naturfreunde Deutschlands sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und das Bündnis "SmashIAA" hat bereits ein Aktionscamp für die Zeit der IAA angekündigt.