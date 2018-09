Die Meisterpflicht – was spricht dafür, was dagegen?

Pro Meisterpflicht

Die Befürworter der Ausweitung der Meisterpflicht verweisen besonders auf das Thema Qualität, etwa bei der Arbeitssicherheit oder der Ausbildung. Die wichtigsten Argumente pro Meisterpflicht:

Bessere Qualität: Eine Meisterprüfung ist nicht leicht. Der Meisterbrief entspricht dem Niveau eines Bachelor-Abschlusses an einer Hochschule. Neben der entsprechend hochwertigen Fachpraxis und Fachtheorie wird auch Betriebswirtschaft, Recht sowie Berufs- und Arbeitspädagogik vermittelt. Die Qualität eines Meisterbetriebes liegt daher erkennbar höher als die eines Betriebes außerhalb der Meisterpflicht. So sollen Gefährdungen der Allgemeinheit so gut wie möglich vermieden werden.

Höhere Wettbewerbsfähigkeit: Die bessere Qualität soll auch sicherstellen, dass der Meisterbetrieb im Wettbewerb mit anderen Anbietern die besseren Karten hat. Er kann sich dann – so die Überlegung – besser am Markt behaupten. Die Kundenbeziehungen sind stabiler, der Betrieb ist innovativer, die Arbeitsplätze damit sicherer.

Bessere Ausbildung: Gut ausgebildeter Nachwuchs nutzt sowohl dem Betrieb wie auch dem Arbeitsmarkt. Wenn man die Annahme zugrunde legt, dass in Meisterbetrieben die Ausbildung auf höherem Niveau erfolgt als in anderen Betrieben, dann verbessert das die Chancen der Auszubildenden für ihre berufliche Zukunft. Das ist gut für den Arbeitsmarkt insgesamt.

Contra Meisterpflicht

Die Kritiker der Meisterpflicht verweisen darauf, dass in vielen Berufen nicht unbedingt ein Meister in einem Betrieb vorhanden sein muss, um etwa die Arbeitssicherheit zu garantieren. In Zeiten des Fachkräftemangels könnte der Meisterzwang unterm Strich Jobs kosten. Die wichtigsten Argumente contra Meisterpflicht:

Mehr Wettbewerb: Weniger Regulierung schafft Anreize zur Gründung oder Übernahme eines Handwerksbetriebes. Das Angebot von Handwerksleistungen kann also steigen. Das führt zu mehr Wettbewerb zwischen den Handwerkern.

Niedrigere Preise: Das höhere Angebot und der stärkere Wettbewerb verändern den Markt für Handwerksleistungen. Und das hat für die Kunden tendenziell niedrigere Preise zur Folge. Der Verbraucher profitiert.