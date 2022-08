Die meisten Pflegeeinrichtungen zahlen inzwischen nach Tarif

Gesetzliche Vorgaben für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften werden zusehends umgesetzt. Inzwischen hätten rund 90 Prozent aller Pflegeheime die von der Bundesregierung zum 1. September geforderte Rückmeldung zur Tariftreue abgegeben, teilte der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) mit. Sie zahlen also nach Tarifverträgen oder in ähnlicher Höhe. Zum Ende einer Frist am 30. April waren es erst 78 Prozent der Einrichtungen gewesen.

Viele Pflegekräfte verdienen ab September mehr

Wie ein Sprecher der AOK mitteilte, rechnen die Experten für die kommenden Tage mit weiteren Nachmeldungen. Aus Sicht der AOK, die den Prozess stellvertretend für alle Pflegekassen begleitet, bedeutet dies für eine erhebliche Zahl von Pflegekräften in Deutschland ab September höhere Löhne. Dazu will die Kasse in den kommenden Wochen eine Auswertung starten.

Bundesregierung machte Druck

Um die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern, wollte die Bundesregierung ursprünglich einen bundesweit verbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege durchsetzen, um die Bezahlung von Pflegekräften zu verbessern. Nachdem dieses Vorhaben gescheitert war, machte noch die Regierung aus Union und SPD die Vorgabe, dass künftig nur noch diejenigen ambulanten und stationären Träger von Pflegeeinrichtungen mit der Pflegeversicherung abrechnen können, die ihre Angestellten tarifgebunden bezahlen.

Bezahlung in Tarifhöhe Pflicht

Konkret müssen die Pflegeeinrichtungen künftig mit ihren Angestellten selbst einen Tarifvertrag aushandeln oder in Höhe eines vergleichbaren Tarifvertrags bezahlen. Alternativ können sie aber nach dem jeweiligen, regional üblichen Entlohnungsniveau zahlen. Wenn Einrichtungen diese Zulassungsvoraussetzung nicht erfüllen, kann dies ein Grund zur Kündigung des Versorgungsvertrags sein. Die Kündigungsfrist beläuft sich – so die gesetzliche Vorgabe – auf ein Jahr.

Auf Pflegebedürftige könnten höhere Kosten zukommen

Die Tarifpflicht betrifft vor allem private Anbieter in der Altenpflege, von Pflegeheim-Ketten bis zu Familienunternehmen. Für die in der Branche wichtigen konfessionellen Träger wie Caritas und Diakonie spielt sie keine Rolle, weil sie bereits nach einem Tarif zahlen

Die AOK-Vorstandsvorsitzende Carola Reimann erklärte dazu, grundsätzlich unterstützten die Pflegekassen das Ziel einer angemessenen Bezahlung der Beschäftigten in der Pflege. Fest stehe allerdings, dass höhere Löhne auch zu höheren Kosten führen.

Es bestehe "die Gefahr, dass sie in Form höherer Eigenanteile auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden". Angesichts der dramatischen Finanzlage der Pflegeversicherung, "die ohnehin mit dem Rücken zur Wand" stehe, seien daher "dringend nachhaltige Finanzierungslösungen notwendig".