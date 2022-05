Wohnraum in Bayern trotz stagnierender Kaltmieten teurer

Die Mieten in Bayern steigen so gut wie nicht mehr weiter, egal ob für Wohnungen oder ganze Häuser. Das geht aus Zahlen des Immobilienverband Deutschland Süd, kurz IVD Süd, hervor. Der hat seinen Marktbericht für das Frühjahr vorgelegt: "Wohnimmobilien Mietobjekte Bayern Frühjahr 2022".

Im bayernweiten Durchschnitt werden für einen Wohnquadratmeter 11,80 Euro verlangt – genauso viel wie vor einem Jahr. Die Durchschnittsmiete für neu gebaute Wohnungen legte um zehn Cent von 13,20 Euro auf 13,30 Euro je Quadratmeter zu.

Stagnierende Mieten fast überall

Zwei Beispiele für Altbauwohnungen, Baujahr vor 1950, mit einem guten Wohnwert. In Würzburg zahlte man dafür im Herbst noch 10,40 Euro pro Quadratmeter - jetzt sind es 10,60 Euro. In Fürth stieg der Preis von 9,60 auf 9,80 Euro.

Auch in München als teuerster Stadt Bayerns gab es nur ein minimales Plus. Mit 19 Euro pro Quadratmeter rangiert die Landeshauptstadt allerdings nach wie vor auf einem hohen Niveau. In anderen Großstädten beobachtete der Immobilienverband zum Teil noch Mietanstiege von über 2,5 Prozent, laut Marktbericht in Augsburg, Regensburg, Nürnberg und Würzburg.

Mieten an der Grenze der Zahlungsbereitschaft

Der Leiter des Marktforschungsinstitutes des IVD, Stephan Kippes, sieht gerade eine Grenze erreicht, bei der die Menschen keine höheren Mieten mehr bezahlen können – nach einer langen Zeit deutlich steigender Mieten. Hinzu komme, dass die Wirtschaft in Folge der Corona-Pandemie schlechter gelaufen sei und weniger Menschen in die Ballungszentren gekommen seien, angelockt von attraktiven Arbeitgebern. Die Menschen seien darüber hinaus durch den Krieg in der Ukraine verunsichert und deswegen zurückhaltender bei der Entscheidung, eine neue Wohnung zu mieten.

Nebenkosten lassen Miete trotzdem stark steigen

Gemessen an der hohen Teuerung von mehr als sieben Prozent, seien Mietwohnungen in Bayern damit inflationsbereinigt sogar billiger geworden. Doch das kleine Plus bei den Mieten entspricht tatsächlich einem Minus – wenn man es real betrachtet.

Denn in diesen Mietpreisen nicht enthalten sind die Nebenkosten. Bayernweit kommen auf viele Mieter wegen des rasanten Anstiegs der Energiepreise hohe Nachzahlungen zu. "Das wird das Riesenproblem, wenn die Nebenkostenabrechnungen kommen", so Kippes. "Da werden dann nicht selten vierstellige Beträge fällig für eine kleine überschaubare Wohnung."

Stagnierende Mieten könnten zu Baustopps führen

Ob der Stopp der Mietpreisspirale von längerer Dauer sein wird, lässt sich nach Kippes' Einschätzung nicht vorhersagen. Da Baumaterialien sich sehr stark verteuert haben, werden die Kaufpreise für Immobilien demnach weiter steigen.

Das wiederum könnte in Kombination mit stagnierenden Mieten dazu führen, dass weniger neue Wohnungen entstehen. "Die Kaufpreise werden letztlich durch Mieten refinanziert, und wenn man diese Kaufpreise nicht durch Mieten refinanzieren kann, dann werden im Endeffekt diese Immobilien nicht gebaut", sagt Kippes.