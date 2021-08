Die IAA schrumpft schon vor dem Messebeginn

Trotz des Werbens der Veranstalter: Zahlreiche große Autohersteller werden in München überhaupt nicht vertreten sein: Toyota, Tesla, Opel, und selbst einige Marken des VW-Konzerns haben auf Messestände verzichtet.

Bühne am Münchner Königsplatz kommt nicht

Und auch die Idee, die großen Plätze der Münchener Innenstadt mit Show-Bühnen zu bespielen scheint nicht wie erhofft anzukommen. So teilten die Veranstalter den Ausstellern jetzt mit, dass die geplante große Bühne am Königsplatz entfällt. Offizielle Begründung: die pandemiebedingten Einschränkungen. Darüber dürfte man zum Beispiel beim ADAC, Michelin, Ford und anderen nicht begeistert sein, die am Königsplatz in diesen Tagen Messestände aufbauen.

Messe hofft auf Endspurt beim Ticket-Verkauf

Ein Top-Manager aus der Zuliefer-Industrie sagte dem Bayerischen Rundfunk, der Vorverkauf der Messe-Tickets laufe – so wörtlich – beschämend schlecht. In der Branche spottet man teilweise auch über das neue Konzept mit vielen E-Bike-Herstellern. Die IAA Mobility werde zu einer Fahrradshow mit angeschlossener Autoabteilung, ist von verschiedenen Seiten zu hören. Messechef Klaus Dittrich wiederum hofft, dass die Ticket-Verkäufe in einer Art Endspurt in den kommenden Tagen noch anziehen werden.