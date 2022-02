"Die Hütte brennt" – Proteste vor Siemens-Hauptversammlung

Im Vorfeld der Hauptversammlung am Donnerstag bei Siemens ruft die IG Metall am Morgen zu einer Protestaktion auf. Die Kundgebung in der Nürnberger Südstadt steht unter dem Motto "Die Hütte brennt". Die Gewerkschaft fürchtet, dass Siemens sein Großmotoren-Geschäft verkauft. Das würde sich negativ auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten auswirken. Wenn der Geschäftsbereich verkauft wird, könnte der gesamte Standort in der Nürnberger Vogelweiherstraße vor dem Aus stehen, befürchtet die IG Metall.

Protestkundgebung in Nürnberg: "Die Hütte brennt"

Bei der Protestkundgebung am Donnerstagmorgen in der Nürnberger Südstadt werden rund 250 Menschen erwartet. Die Aktion der IG Metall steht unter dem Motto "Die Hütte brennt". Die Siemens-Beschäftigten wollen dabei zeitweise die Siemens-Brücke blockieren. Die Gewerkschaft will damit auf die zum 01. Oktober geplante Ausgliederung des Großmotoren-Geschäfts LDA (Large Drive Applications) aufmerksam machen. In Nürnberg wären rund 850 Mitarbeitende unmittelbar betroffen, 350 weitere in Erlangen.

"Große Sorgen" um den Standort Vogelweiherstraße

Sollte das Großmotoren-Geschäft LDA tatsächlich verkauft werden, steht der gesamte Siemens-Standort in der Nürnberger Vogelweiherstraße vor dem Aus, so die Befürchtung der Gewerkschaft. "Wir machen uns große Sorgen um die Zukunft des Standorts", so Roland Wehrer von der IG Metall. In der Vogelweiherstraße arbeiten zwar nur 850 der insgesamt knapp 3.000 Beschäftigten im Großmotoren-Geschäft. Die Tätigkeiten der unterschiedlichen Siemens-Geschäftsbereiche am Standort seien jedoch eng miteinander verzahnt. Würde das Großmotoren-Geschäft LDA verkauft, sei diese Verzahnung praktisch nicht mehr möglich.

Konzernpolitik und zu geringe Rendite

Der Technologiekonzern hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder von Sparten und Geschäftsbereichen getrennt. So hat Siemens zuletzt sein Energiegeschäft ausgegliedert und im Herbst 2020 als "Siemens Energy" an die Börse gebracht.

Die Befürchtung der IG Metall bezüglich des Großmotoren-Geschäfts LDA basieren also auf einer entsprechenden Konzernpolitik. So vermutet die IG Metall als Hintergrund der jüngsten Ausgliederungs-Pläne, dass der Großmotoren-Geschäftsbereich LDA mit seinen Kunden aus der Öl- und Gasindustrie Siemens nicht mehr ins Konzept passt. Außerdem sei die Großmotorenfertigung dem Konzern offenbar trotz voller Auftragsbücher nicht rentabel genug.