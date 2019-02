Die Folgen der Germania-Pleite für Bayern und Deutschland

Größte Flughäfen Frankfurt und München kaum betroffen

Die Fluggesellschaft Germania hatte sich vor allem auf Strecken und Airports konzentriert, die eher abseits der häufig beflogenen Routen liegen. Für die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München spielt die Pleite von Germania deshalb kaum eine Rolle. Die mittelständische Airline Germania war aber ein wichtiger Anbieter an kleineren Flughäfen, wie zum Beispiel Erfurt, Münster/Osnabrück, Bremen.

Folgen der Germania-Insolvenz für Nürnberg spürbar

Doch für viele meist ohnehin schon verlustbringenden Flughäfen war das Unternehmen oft der größte Kunde, der nun über Nacht weggebrochen ist. So ist zum Beispiel auch der bayerische Flughafen Nürnberg betroffen: Hier hat Germania eine wichtige Rolle gespielt. Pessimisten meinen bereits: Gerade für die kaum ausgelasteten Airports könnte es jetzt sehr eng werden. In Nürnberg versucht man gerade, andere Fluggesellschaften zu motivieren, Strecken von Germania zu übernehmen. Ob das klappt ist ebenso offen wie die Frage, wie schnell Konkurrenten in die Bresche springen können und dies auch wollen.