Die Brexit-Vorbereitungen von Bundesregierung und Wirtschaft

Nur an einer Stelle hakt es der Kanzlerin zufolge – nämlich in der Frage, wie es mit Nordirland weitergeht. Die EU will eine harte Grenze mit Staus und Ärger an den Kontrollstellen zur Republik Irland vermeiden. Auch wegen der symbolischen Bedeutung, die so eine Grenze für das konfliktgeplagte Land hätte. Die Briten wiederum wollen verhindern, dass die Grenze dann in der Irischen See verläuft und so Großbritannien teilt. Wie eine Lösung aussehen könnte, ist noch völlig unklar.

Scheitert ein Abkommen an Nordirland?

Nun ist ausgerechnet die Nordirland-Frage entscheidend dafür, ob noch ein Abkommen zustande kommt. Deshalb weist Merkel ausdrücklich darauf hin, dass sich die Bundesregierung "auf alle Szenarien" vorbereite. Also auch auf den Fall, "dass Großbritannien ohne ein Abkommen die Europäische Union verlässt".

Das würde nach den Worten der Kanzlerin zum Beispiel die Frage aufwerfen, wie der Zoll in Zukunft ausgestattet sein muss, um den Warenverkehr von und nach Großbritannien zu überwachen. Außerdem geht es der Bundesregierung darum, Nachteile für deutsche Unternehmen abzuwenden - etwa für Banken und Versicherungen.

Bund will Finanz-Regeln „Brexit-reif“ machen

Wichtigster deutscher Finanzplatz ist Frankfurt am Main. Deshalb verfolgt die hessische Landesregierung die Verhandlungen mit London besonders aufmerksam. Sie hat zum Expertentreffen in ihre Berliner Landesvertretung geladen. Einer der Teilnehmer ist Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Er erinnert daran, dass auch Bayern für die Finanzbranche eine große Rolle spielt. München sei schließlich eines der größten Versicherungs- und Vermögensverwaltungszentren der Welt.

Generell gilt: Die Finanz-Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals sind oft eng miteinander verflochten. Deshalb entwickelt die Bundesregierung gerade neue Regeln – zum Beispiel für Bausparbanken, die auch in Großbritannien aktiv sind. Kukies zufolge müssen die Vorschriften etwa für die Anlagepolitik solcher Unternehmen "Brexit-reif gemacht werden". Und daran arbeite die Bundesregierung bereits.

Autohersteller besorgt über Szenario eines harten Brexits

Nicht nur die Finanzbranche wird es treffen: Die gesamte Wirtschaft dürfte den EU-Austritt Großbritanniens zu spüren bekommen. Den genauen Schaden will bei dem Expertentreffen niemand beziffern. Dass ein Schaden eintritt, gilt aber als sicher. Deshalb bereiten sich auch Industrieunternehmen auf den Ernstfall vor, zum Beispiel der Autohersteller Opel, der zur französischen PSA-Gruppe gehört. Benjamin Sokolowski, "Head of Public Affairs" bei PSA, ist bei dem Konzern für die Beziehungen zur Politik zuständig. Man sei "außerordentlich besorgt über das Szenario eines harten Brexits", weil es PSA "wie alle anderen Autohersteller vor große Herausforderungen stellen würde".

PSA hat zwei Werke in Großbritannien. Der Konzern wickelt Warenströme in beide Richtungen ab: aus anderen europäischen Ländern nach Großbritannien und von dort aufs europäische Festland. PSA will deshalb für alle Austritts-Szenarien gewappnet sein - beispielsweise in der Frage, wie der Konzern Lieferketten künftig organisiert. Laut Sokolowski geht es um mehrere Hundert Lastwagen, die Material nach Großbritannien bringen – Tag für Tag.

Auch bayerische Firmen betroffen

Wenn im Ärmelkanal künftig eine Grenze verlaufen sollte, an der Zoll fällig würde, wäre das natürlich ein Problem. Und was für einen Konzern wie PSA gilt, betrifft im Prinzip auch bayerische Autobauer. BMW beispielsweise hat ja ebenfalls Werke in Großbritannien.

Fazit: In der Wirtschaft sind viele verunsichert, was mit dem Brexit auf sie zukommt. Klar ist aber auch: Die Firmen bereiten sich vor, um nicht kalt erwischt zu werden – und das gilt ebenso für die Bundesregierung.