Diakonie Bayern: Mehr Lohn ohne Mehrkosten für Pflegebedürftige

Arbeit in der Pflege muss attraktiver werden – darin sind sich Politiker aller Parteien mit Wohlfahrtsverbänden wie der Diakonie einig. Der Chef der Diakonie in Bayern, Michael Bammessel, sieht in der Finanzierung der Pflege allerdings eine Fehlkonstruktion. Denn bisher ist es so, dass Anbieter, die höhere Löhne zahlen, sich dieses Geld über höhere Eigenbeteiligungen zurückholen müssen.

Verbesserung der Pflege geht zu Lasten der Pflegebedürftigen

"Das bisherige System der gedeckelten Kassenleistungen sorgt dafür, dass jede Verbesserung in der Pflege und insbesondere Lohnerhöhungen immer zu Lasten der Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Angehörigen Familien gehen", kritisiert Bammessel. Jetzt schon sei es so, dass die Kosten eines Pflegeheimplatzes für viele Familien kaum mehr zu stemmen seien, so der Diakonie-Chef.

Pflegekräfte sollen höheren Steuergrundfreibetrag bekommen

Die Diakonie hat einen Vorschlag, mit dem nach ihrer Einschätzung die Nettolöhne in der Pflege angehoben werden könnten: Der Steuer-Grundfreibetrag von jährlich knapp 10.000 Euro sollte für Pflegekräfte um 6.000 Euro erhöht werden. Sie hätten dann pro Monat netto deutlich über 100 Euro mehr auf dem Konto. Damit würde eine Besserstellung der Pflegeberufe auf unbürokratische Weise auf die Schultern aller Steuerzahler verteilt, heißt es von der Diakonie.

Bedauern über Caritas-Entscheidung zu Tariflöhnen

Bedauerlich findet es der bayerische Diakonie-Chef Bammessel gleichzeitig, dass durch eine Entscheidung der katholischen Caritas Pläne gescheitert sind, in der Pflege eine verbindliche Untergrenze bei den Tarifen einzuziehen. Er könne dieses Veto nicht verstehen, sagt Bammessel, denn Caritas wie auch Diakonie zahlten in vielen Bereichen deutlich besser als private Anbieter. Vertreter der Caritas hatten erklärt, eine sogenannte Allgemeinverbindlichkeitserklärung würde zu tief in die arbeitsrechtlichen Regelungen eingreifen, die sich die Kirchen gemeinsam mit den Beschäftigten sozusagen in Eigenregie geben können.

Nach dem Aus für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag müsse jetzt nach anderen Wegen gesucht werden, um Lohndumping in der Pflege effektiv zu bekämpfen, heißt es von der bayerischen Diakonie.