Herausforderndes Jahr 2020 für Sozial-Unternehmen Diakoneo

Für viele der rund 10.000 Mitarbeitenden sei das vergangene Jahr eine echte Herausforderung gewesen, erzählt der Vorstandsvorsitzende von Diakoneo, Mathias Hartmann. Er lobte das Personal für das Engagement, ohne welches man die Herausforderungen durch Corona nicht gemeistert hätte.

Auch der Verbund von Diakoneo aus verschiedenen Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen habe dazu beigetragen, dass der Betrieb aufrechterhalten werden konnte. Es sei etwa im Bereich der Altenpflege möglich gewesen, Personal aus anderen Einrichtungen, auf freiwilliger Basis, in Altenheime einzusetzen, wenn es dort aufgrund von Corona zu einem Engpass gekommen sei.

Diakoneo kommt stabil durch die Krise

Mit einem Umsatz von rund 650 Millionen sei man stabil durch die Krise gekommen. Dies sei vor allem auch aufgrund staatlicher Förderprogramm möglich gewesen, so der Kaufmännische Vorstand, Dietmar Motzer. Genaue Zahlen seien hingegen schwierig zu nennen, es handelt sich bei den Förderungen um mehrere Millionen Euro, erklärt er. Mit rund 1,9 Millionen Euro habe man zudem den Mitarbeitenden eine Sonderzahlung gegeben, unabhängig in welchem Bereich diese tätig seien. Umgerechnet sind das 250 Euro pro Person.

Auch die geplanten Investitionen konnten umgesetzt werden in Höhe von rund 57,9 Millionen Euro und so soll es auch in diesem Jahr weitergehen. So soll zum Beispiel weiter in die Standorte in Schwäbisch Hall, Ansbach und Nürnberg investiert werden. Für einen Klinikneubau an der Klinik Hallerwiese und Cnopfsche Kinderklinik werden rund 90 Millionen Euro in die Hand genommen. Auch im Bereich der Einrichtungen für Menschen mit Handicap soll weiter investiert werden.

Tarifbindung: Bundespolitik zum Handeln aufgefordert

Auch wenn die Mitarbeitenden im Bereich der Altenpflege Sonderzahlungen bei Diakoneo erhalten haben, ist ein flächendeckender Tarifvertrag in der Altenpflege am Veto der Caritas gescheitert. Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von Diakoneo, sieht den damals von Verdi ausgehandelten Tarif ebenfalls kritisch. Dieser Tarif sei schlechter gewesen als es die kirchlichen Tarife im Bereich der Altenpflege schon seien, so Hartmann.

Wenn der von Verdi ausgehandelte Tarif verbindlich geworden wäre, hätte die Diakoneo den Kostenträgern erklären müssen, warum sie besser bezahlt als viele andere und die höheren Gehälter, die Diakoneo in der Altenpflege zahlt, wären vielleicht nicht mehr zu halten gewesen, so der Vorstandsvorsitzende. Er fordert deshalb das Bundesgesundheitsministerium zum Handeln auf. Dieses müsse nun daran arbeiten, dass die Bindung an einen Tarifvertrag für alle Träger verpflichtend wird.

Diakoneo ist ein großer Arbeitgeber

Rund 10.000 Mitarbeitende arbeiten bei Diakoneo, ein Zusammenschluss aus dem diakonischen Dienstleister "Diak" aus Schwäbisch Hall und der Diakonie Neuendettelsau. Etwa 200 Einrichtungen unter anderem im Bereich Gesundheit, Pflege und Bildung gibt es in Bayern, Baden-Württemberg und Polen. Am 1. Juli 2021 feierte Diakoneo zweijähriges Bestehen.