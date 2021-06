Wenn der Paketbote nicht mehr klingelt – DHL ändert Richtlinien

Ob Terrasse, Garage oder Hausflur: Rund jeder Zehnte in Deutschland erlaubt dem DHL-Zusteller ein Paket an einem bestimmten Ort abzulegen, wenn niemand zu Hause ist. "Ablagevertrag" heißt das im Branchenjargon. Für die Kunden, die sich dafür entschieden haben, wird es ab dem 1. Juli ruhig. Ab dann muss der Paketbote nicht mehr klingeln, bevor er das Paket abstellt. Zwar war das in der Praxis durchaus immer wieder der Fall - erlaubt war das aber nicht. Warum wird es jetzt eingeführt?

"Wir sind seit Corona sowieso ein bisschen auf Abstand gegangen, indem wir die kontaktlose Zustellung hatten, der Zusteller hat selber auf dem Handscanner unterschrieben, das hat nicht mehr der Kunde gemacht." Sonja Radojicic, DHL Pressestelle München.

Klingeln weiter möglich - aber nur auf Anmeldung

Nach dem Ablegen des Pakets bekommen die Kunden wie gewohnt eine Benachrichtigung. Dies kann analog passieren – mit einer Karte im Briefkasten - oder digital – per Mail oder mit einer Nachricht in der DHL-App. Wer mit der neuen Regelung hadert, kann aber das Klingeln extra anfordern. Und zwar entweder per App, auf der DHL Webseite oder per Schreiben an den Konzern. Das muss innerhalb von vier Wochen nach Empfang der neuen DHL-Richtlinien passieren. Für die meisten Nutzer bedeutet das, etwa bis Ende dieser Woche. Wer die Rückmeldefrist verpasst, kann sich immer noch auf der DHL-Seite registrieren und im Nachhinein ein Häkchen setzen, damit bei ihm ein Zustellversuch an der Tür erfolgt – inklusive Klingeln.

Persönliche Zustellung ist sicherer

Rechtlich gesehen ist die persönliche Zustellung die sicherere. Denn der Paketbote ist verpflichtet, das Paket wieder mitzunehmen, wenn er es dem Empfänger oder einem Nachbarn nicht abgeben kann. Beim Abstellvertrag ist es anders: Sobald man die Information bekommt, dass das Paket am vereinbarten Ort zugestellt wurde, haftet der Zusteller nicht mehr. Das gilt weiterhin für alle Lieferdienste - mit oder ohne Klingeln.

Wettbewerber ziehen mit

Die Deutsche Post Tochter ist nicht der erste Logistiker Deutschlands, der ohne Klingeln liefert, wenn es eine Abstellgenehmigung gibt. UPS hatte das System schon vor Corona eingeführt. Doch dass jetzt der Marktführer diese Regelung einführt, inspiriert so manchen Mitbewerber. So erklärt DPD auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks schriftlich:

"In der von DHL angedachten Änderung, Pakete mit erteiltem Abstell-Okay sofort an den vom Empfänger ausgesuchten Ablageort zu bringen, sehen auch wir einen Nutzen für viele Kunden und Empfänger. (…) Perspektivisch streben wir daher eine ähnliche Regelung an." DPD

Für die Zusteller ist der Nutzen auch klar: Sie sparen damit bares Geld. Denn je länger die Wartezeit an einer Haustür, desto weniger Pakete werden ausgestellt. Am Ende müsste also die Firma mehr Leute einstellen, um die Paketmengen zu bewältigen. Diese steigen seit Jahren kontinuierlich an und mit der Pandemie sind sie nochmal explodiert: 2020 lieferte DHL nach eigenen Angaben rund 15 Prozent mehr Pakete, DPD 13 Prozent, Hermes sogar 30 Prozent mehr im Vergleich zu den Zeiten vor Corona. Bisher hält Hermes jedoch an seinem Modell fest. Dem BR sagte das Unternehmen, es werde versucht, Pakete mit bis zu vier Versuchen persönlich zuzustellen, bevor sie zurück an den Absender gehen.