DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert höheren Mindestlohn

Den Tag der Arbeit am 1. Mai feiern die Gewerkschaften wegen der Coronakrise in diesem Jahr digital. Im Internet präsentieren sich der DGB und die Einzelgewerkschaften mit ihren Forderungen. Eine davon lautet, den gesetzlichen Mindestlohn deutlich zu erhöhen. Er beträgt zurzeit 9,35 Euro. Eine Kommission muss bis Ende Juni ihren Vorschlag für eine Anhebung präsentieren. Bevor die Konjunktur einbrach, machte sich der DGB für 12 Euro stark. Diese satte Anhebung hält der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, auch in der Krise für angebracht.

"Menschen mit geringen Löhnen könnten natürlich keinen Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft leisten. Deshalb ist es doch Quatsch, wenn ich das so deutlich sagen darf, dass wir jetzt den Gürtel enger schnallen und sagen: Dafür haben wir kein Geld. Nein, wir brauchen einen ordentlichen Mindestlohn." DGB-Chef Reiner Hoffmann

