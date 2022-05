DGB-Bundeskongress vor Neuwahlen: Erstmals Frau an der Spitze?

Der Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der alle vier Jahre stattfindet, tagt ab Sonntag. Mit der SPD-Politikerin Yasmin Fahimi könnte dann zum ersten Mal eine Frau den Verband führen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB wurde 1949 gegründet und ist so etwas wie ein Dach über den für einzelne Branchen zuständigen Gewerkschaften. Dieses Dach soll vor allem der Zusammenarbeit dienen, damit die acht Einzelgewerkschaften in Deutschland auch wirklich "Seit an Seit marschieren", wie das traditionelle Arbeiterlied verheißt.

Die Zuständigkeiten sind klar geregelt: Die einzelnen Organisationen wie die IG Metall, Verdi oder die IG BAU kümmern sich vor allem um die Tarifpolitik in ihren Branchen und schließen Verträge mit den Arbeitgeberverbänden ab. Da darf der DGB sich - offiziell zumindest - nicht einmischen.

DGB versteht sich nicht als Vertreter einer bestimmten politischen Richtung

Mitglied ist der Beschäftigte auch nicht beim DGB, sondern beim für ihn zuständigen Verband im DGB. Dieser Verband hat spezielle Aufgaben: die Wirtschafts- und Sozialpolitik zum Beispiel, den Rechtsschutz oder den Kontakt zu Parteien und Regierungen. Wobei Gewerkschaften in Deutschland sich dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet haben. Sie verstehen sich also nicht als Vertreter einer bestimmten politischen Richtung oder Partei.

Um sich zu finanzieren, erhält der DGB zwölf Prozent aus den Mitgliedsbeiträgen der einzelnen Verbände unter seinem Dach – eine Zahl, die oft schon für Streit in eigenen Reihen sorgte. Manche Einzelgewerkschaft wollte auf das Dach verzichten – was aber bisher noch immer verhindert wurde.