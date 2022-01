DGB Bayern wählt einen neuen Vorsitzenden

Der DGB in Bayern hält am Freitag und Samstag seine Bezirkskonferenz in Würzburg ab – wobei die 100 Delegierten wegen der Corona-Pandemie digital zugeschaltet werden. Auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Bezirksvorsitzenden nach dem überraschenden Tod von Matthias Jena. Zwei Kandidaten stehen auf der Liste mit Vorschlägen. Der eine will es noch einmal versuchen - der andere zum ersten Mal.

Zwei Männer stehen als Chefs des DGB Bayern zur Wahl

Die Delegierten haben die Wahl, ob sie Dominik Schirmer oder Bernhard Stiedl ihre Stimme geben. Beide haben das, was Gewerkschaften den Stallgeruch nennen: Sie lernten durch eine Lehre den Arbeitsalltag kennen. Beide haben danach eine Hochschule besucht und sind dann Funktionär geworden.

Dominik Schirmer hat es schon einmal versucht

Der 55jährige Schirmer ist gelernter Einzelhandelskaufmann und studierte Soziologie. Sein Schwerpunkt ist die Gesundheitspolitik. Nach einem kurzen Ausflug zur AOK arbeitet er jetzt wieder für Verdi. Vor zwölf Jahren verlor der 55jährige gegen den Mitkandidaten Matthias Jena.

Bernhard Stiedl hat vorab die Mehrheit

Sein Kontrahent Stiedl ist gelernter Feinmechaniker, studierter Betriebswirt und derzeit erster Bevollmächtigter der IG Metall in Ingolstadt. Der 52jährige setzt auf die Stimmen der Industriegewerkschaften Metall und Bergbau, Chemie, Energie, die zusammen die Mehrheit der Delegierten stellen.

Für Schirmer haben jedoch sowohl der DGB Vorstand in Bayern als auch der in Berlin eine Empfehlung ausgesprochen. Die Wahl verspricht also spannend zu werden.

Beim DGB Bayern tritt keine Frau zur Wahl an

Was in Bayern - anders als im Bund mit Yasmin Fahimi - nicht gelang, ist eine Gewerkschafterin zu finden, die für den Vorsitz kandidiert. Verena di Pasquale tritt zwar erneut für den Posten als Stellvertreterin an – für den Chefposten wollte sie aber nicht kandidieren, den sie seit dem Rücktritt von Mathias Jena kommissarisch innehat.

Die Wahlen sind aber nicht der einzige Tagesordnungspunkt. Die Delegierten werden sich auch mit rund 100 Anträgen beschäftigen. Einige fordern die Bayerische Staatsregierung heraus. So will der DGB ein Vergabegesetz auch in Bayern. Staatliche Aufträge soll es nur für die Firmen geben, die tarifgebunden sind. Ministerpräsident Markus Söder hält trotzdem ein Grußwort – virtuell.