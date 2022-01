DGB Bayern wählt Bernhard Stiedl zum neuen Vorsitzenden

Der DGB in Bayern hat wieder einen Vorsitzenden. Nach dem überraschenden Tod von Matthias Jena im letzten Jahr hat die Mehrheit der rund 100 Delegierte auf der virtuellen Bezirkskonferenz für Bernhard Stiedl gestimmt.

Deutlich mehr Stimmen als Konkurrent

Vom Ersten Bezirksbevollmächtigten der IG Metall in Ingolstadt zum bayerischen DGB Chef: Mit gut 62 Prozent hat sich Bernhard Stiedl gegen den Konkurrenten um das Amt - Dominik Schirmer -durchgesetzt. Der 51-Jährige scheint bei diesem Ergebnis nicht nur die Stimmen der Delegierten aus den Industriegewerkschaften bekommen zu haben.

Alle aktuellen Gewerkschaftsthemen angesprochen

Stiedl hatte in seiner Vorstellungsrede all die Probleme angesprochen, die Beschäftigte und Gewerkschaften umtreiben: von der gerade in Bayern geringen Tarifbindung – nur noch die Hälfte der Beschäftigten können sich auf einen solchen Vertrag berufen – bis zur mangelnden Mitbestimmung und der großen Aufgabe der Zukunft - der Transformation zum Digitalen.

Stiegl will, dass der DGB und die Gewerkschaften auf Augenhöhe mitsprechen können, wenn es um die Folgen geht. Das richtet sich auch an Markus Söder. Der Ministerpräsident hielt ein virtuelles Grußwort, lobte die Gewerkschaften und bot ihnen Zusammenarbeit an. Er wird sich – das machte der neue DGB Chef auch deutlich - noch auf kritische Auseinandersetzungen einstellen müssen.

Der Versuch, zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der Dachorganisation in Bayern zu wählen scheiterte. Es fand sich keine Kandidatin. Zumindest gibt es mit Verena di Pasquale, die jetzt die Geschäfte des DGB Bayern für fast ein Jahr kommissarisch geführt hatte, aber eine Stellvertreterin. Sie wurde im Amt bestätigt.