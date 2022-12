DGB: Ausbildungsqualität in Bayern steigt

Fast 74 Prozent von rund 1.300 befragten Lehrlingen in Bayern haben an ihrer Ausbildung nichts oder nur wenig zu bemängeln. Es handle sich um einen weiterhin erfreulich hohen Wert, so der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Bayern, Bernhard Stiedl. Allerdings schwankt die Zufriedenheit stark.

So gehören mittlerweile zu den am besten bewerteten Berufen Maurerinnen und Maurer mit über 95 Prozent Zufriedenheit, gefolgt von Elektronikern für Betriebstechnik mit einer nahezu gleich guten Bewertung. Am meisten zu klagen haben dagegen Köchinnen und Köche sowie medizinische Fachangestellte. Hier liegt die Zufriedenheit jeweils nur bei 52,4 Prozent.

Zahl der Verstöße deutlich gesunken

Obwohl sich die Lage der Lehrlinge in Bayern seit 2019 insgesamt verbessert hat, gebe es nach wie vor viel Verbesserungsbedarf, so der DGB Bayern. Denn zum Alltag in vielen bayerischen Betrieben gehörten immer noch: ausbildungsfremde Tätigkeiten, unbezahlte Überstunden oder regelmäßige Überschreitungen der wöchentlichen Höchstarbeitszeiten durch minderjährige Auszubildende.

Allerdings ist die Zahl der Verstöße zum Teil deutlich gesunken. Im Vergleich zu 2019 müssen etwa sehr viel weniger Azubis in ihren Betrieben von Zeit zu Zeit sogenannte "ausbildungsfremde Tätigkeiten" ausüben. Dabei kann es sich um Putzarbeiten handeln - wenn nicht der eigene Arbeitsplatz gesäubert wird - oder um private Einkäufe für Kollegen. Nur noch rund jedem zehnten Auszubildenden werden solche Aufgaben übertragen. Ein immer noch viel zu hoher Wert, kritisiert der DGB Bayern.

Kritik an zu vielen Überstunden

Mittlerweile werden auch weniger Überstunden von den künftigen Fachkräften gefordert. Fast ein Drittel der unter 18-Jährigen müsse diese aber nach wie vor ableisten. Viele würden dafür noch nicht mal einen Freizeitausgleich erhalten. Fast jeder Zehnte müsse im Schnitt sogar mehr als 40 Stunden arbeiten. Das sei ein eklatanter Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz, so der DGB Bayern. Es brauche verstärkte Kontrollen. Viele Auszubildende seien wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht mehr in der Lage, sich in ihrer Freizeit zu erholen.

DGB-Bayern fordert: Anspruch auf Übernahme nach der Ausbildung

Viele junge Menschen seien während ihrer Ausbildung zu großen körperlichen und psychische Belastungen ausgesetzt. Auch Unsicherheiten bezüglich einer Übernahme nach Abschluss der Ausbildung würden sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Über die Hälfte aller Befragten habe im dritten Ausbildungsjahr noch nicht gewusst, ob sie als ausgelernte Fachkräfte von ihrer Firma übernommen werden oder nicht. Junge Menschen bräuchten nach ihrer Ausbildung eine verlässliche Berufsperspektive, fordert der Vorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl. Alle Auszubildenden müssten im Anschluss an eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung einen Anspruch auf eine unbefristete Übernahme erhalten.