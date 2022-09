Deutschland will für ausländische Fachkräfte attraktiver werden

Angesichts des ausgeprägten Fachkräftemangels setzt die Bundesregierung verstärkt auf Fachkräfte aus dem Ausland - unter anderem mit der schnelleren Aussicht auf einen deutschen Pass. Insgesamt sollen Einwanderungs-, Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht den Plänen zufolge modernisiert, Verfahren zügiger und vereinfacht werden. "Deutschland muss ein Einwanderungsland sein, das auch im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte attraktiv ist", heißt es in der Fachkräftestrategie der Regierung, die dem Nachrichtenportal "The Pioneer" vorliegt.

Einbürgerungen künftig bereits nach fünf Jahren

Einbürgerungen sollen demnach künftig bereits nach fünf Jahren möglich sein, "bei besonderen Integrationsleistungen" sogar schon nach drei Jahren. Außerdem sollen künftig Mehrfachstaatsangehörigkeiten möglich sein.

Mehrere Bundesministerien laden am Mittwoch zu einem Fachkräftegipfel in Berlin ein. Mit Vertretern aus der Wirtschaft, der Gewerkschaften und der Politik wollen Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die Fachkräftestrategie der Bundesregierung diskutieren.

240.000 unbesetzte Arbeitsplätze bis 2026

Die Regierung rechnet für die nächsten Jahre mit einem verschärften Fachkräftemangel. Bis 2026 seien 240.000 Arbeitsplätze mehr neu zu besetzen als potenzielle Arbeitskräfte verfügbar sein werden. Fachkräfteengpässe gebe es unter anderem in der Informationstechnologie, in Hotels und Gaststätten sowie in Erziehungs- und Gesundheitsberufen. So mussten bereits jetzt schon Kitas aufgrund von Personalmangel schließen.

Rassismus und Diskriminierung: Einwanderer verlassen Deutschland

In der Fachkräftestrategie geht es auch um ein bisher kaum beachtetes Problem: Jede zweite eingewanderte Arbeitskraft verlasse Deutschland wieder, heißt es in dem Dokument - wegen "als fehlend wahrgenommener Perspektiven" oder Erfahrungen mit Rassismus- und Diskriminierung.

Dem Mangel will die Bundesregierung laut Strategiepapier neben der zusätzlichen Einwanderung mit weiteren Maßnahmen begegnen - etwa mit einer Ausbildungsgarantie, mehr Weiterbildung, einer besseren Vereinbarkeit und flexiblen Übergängen in die Rente.

Bessere Arbeitsbedingungen für öffentlichen Dienst gefordert

Vor dem Spitzentreffen in Berlin haben die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb mehr Beschäftigte und bessere Bedingungen für den öffentlichen Dienst gefordert. So lasse sich der Fachkräftemangel etwa im Gesundheits- und Altenpflegebereich nur mit mehr Personal und einer flächendeckenden Tarifbindung beheben, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Deutschen Presse-Agentur.

Ebenso wie Werneke forderte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach mehr Stellen und bessere Bedingungen für den öffentlichen Dienst. "Wie in so vielen Bereichen haben wir kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsproblem", sagte Silberbach der dpa. Im öffentlichen Dienst fehlten heute über 360.000 Beschäftigte - und immer mehr gingen in Pension.