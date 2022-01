Deutschland-Plan: So soll Wohnen günstiger werden

100.000 neue Sozialwohnungen sollen jährlich in Deutschland entstehen, so will es die neue Bundesregierung. Zur Umsetzung hat Bundesbauministerin Klara Geywitz von der SPD bereits Vorschläge gemacht. Die Verbände fordern nun, der Bund müsse mindestens sechs Milliarden Euro an Fördergeldern bereitstellen.

Offenbar viel mehr Fördergelder für bezahlbares Wohnen notwendig

Eine "greifbare Wende auf dem Wohnungsmarkt" sei möglich, aber es wird teuer. In seiner Presseerklärung geht das Verbändebündnis "Soziales Wohnen" davon aus, dass die Ampel-Regierung in Berlin bundesweit mindestens sechs Milliarden Euro bereitstellt. So werde es gelingen, die geplanten 100.000 Sozialwohnungen im Jahr zu bauen, wie es die Bundesregierung versprochen hat, und zusätzlich noch einmal 60.000 bezahlbare Neubauwohnungen.

Auf den Klimaschutz kommt es an bei der Preisgestaltung

Dabei kommt es dem Sozialbündnis zufolge aber auf den Klimaschutz an. Sollten die Wohnungen die maximalen Standards beim Energiesparen erfüllen, dann werde es noch wesentlich teurer. Schon beim Effizienzhaus 40 nach dem KfW-Standard für staatliche Förderung wären 12,9 Milliarden Euro im Jahr erforderlich. Das hat das Pestel-Institut aus Hannover in einer aktuellen Studie zum Wohnungsbau ausgerechnet.

Wenn es gelingt, in den nächsten Jahren die von der Ampel-Koalition gesetzte Zielmarke von insgesamt 400.000 Neubauwohnungen in allen Bereichen zu errichten, dann sehen die Experten vom Pestel-Institut eine spürbare Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Schon 2025 wäre demnach ein Ende des dramatischen Wohnungsmangels denkbar, also noch in dieser Legislaturperiode.

Ampelkoalition offen für neue Vorschläge zum Wohnungsbau

Mehr Sozialwohnungen schaffen und die Wohnungslosigkeit bekämpfen, dafür müssten Bund und Länder auch nach Ansicht von Bauministerin Klara Geywitz mehr Geld in die Hand nehmen. Städte und Gemeinden könnten mehr Bauland ausweisen oder bebaute Flächen besser nutzen, zum Beispiel mit Wohnungen auf brachliegenden Gewerbeflächen. Das Bundesbauministerium will kleineren Kommunen zur Seite stehen bei der Entwicklung von entsprechenden Flächennutzungsplänen, der Ausweisung von Baugebieten und der Planung von Wohnungen.

Bund sieht auch Länder und Kommunen in Pflicht beim Wohnungsbau

Häufig seien kleinere Gemeinden mit den vielen administrativen Aufgaben überfordert, die eine Voraussetzung für die Schaffung von Wohnraum sind. Für das Ziel von 100.000 neuen Sozialwohnungen im Jahr will Geywitz das serielle Bauen einführen, also eine stark vereinfachte Planung und Bauweise mit vorgefertigten Modulen. Auch auf einen Keller könnte man verzichten. Vor Ort muss demnach nur die Bodenplatte aus Beton gegossen werden, der Rest des Hauses soll dann schnell und geräuschlos errichtet werden.