Deutschland im Visier professioneller Geldwäscher

Die so genannte handelsbasierte Geldwäsche profitiert in Deutschland von den komplexen Handels- und Geldströmen bei den Im- und Exporten. Für Kriminelle ist das ein Milliardengeschäft.

"Suche Zwischenhändler, die im Umfeld "Trading" aktiv sind, um Gelder eines Unternehmens mit 10-15 Prozent Beteiligung auf Verhandlungsbasis zu säubern." Das ist ein Post aus einem Forum im Dark Web, wo Angebot und Nachfrage zur Geldwäsche mit Hilfe von Firmen aufeinandertreffen.

Viele Möglichkeiten der Geldwäsche

Die Erscheinungsformen der so genannten handelsbasierten Geldwäsche sind vielfältig: Zu hohe oder zu niedrige Rechnungen, Mehrfachabrechnungen von Waren und Dienstleistungen, Lieferungen mit abweichendem Inhalt oder Phantomrechnungen, also Rechnungen für Lieferungen, die es gar nicht gab. Das sind typische Erscheinungsformen der Geldwäsche mit Hilfe von Handelsunternehmen. Auch die Einschaltung von Dritten, die eigentlich mit dem Geschäft gar nichts zu tun haben, aber die Rechnung meist aus dem Ausland begleichen, ist eine Spielart dieser Geldwäscheform.

"Die handelsbasierte Geldwäsche ist vielfältig und unterliegt immer neuen Entwicklungen und Trends. Versuche handelsbasierter Geldwäsche, etwa in Form falsch oder mehrfach ausgestellter Rechnungen, sind ein andauerndes Problem, dem bislang zu wenig Beachtung geschenkt wurde." FDP-Bundestagsabgeordneter Markus Herbrand

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befände sich in Deutschland in einem desolaten Zustand, stellt der bisherige Obmann der FDP im Finanzausschuss des Bundestages fest. Der Politiker sieht Deutschland als Ziel- und Durchgangsland für Geldwäsche. Mit grundsätzlich positiven Eigenschaften des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, wie eine stabile Wirtschaft, die mit vielen Staaten wirtschaftlich gut vernetzt sei und einer Gesellschaft, die eine hohe Wertschätzung für Bargeld besitze, gehe auch das Risiko von Geldwäsche einher.

Politiker kritisieren fehlende Kontrollen

Rund 100 Milliarden Euro an schmutzigem Geld schleust das organisierte Verbrechen jährlich nach Deutschland. Der genaue Anteil der handelsbasierten Geldwäsche lasse sich zwar schwer abschätzen, aber es würden in der Praxis immer wieder Fälle aufgedeckt, die auf ein sehr ernstzunehmendes Problem hindeuteten, stellt Lisa Paus fest. Sie ist Sprecherin für Finanzpolitik, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag.

Über große Handelsvolumina könnten schnell riesige Summen gewaschen werden. Der Wirtschaftsstandort Deutschland sei sehr attraktiv - gerade auch für handelsbasierte Geldwäsche, so Paus weiter. Den Grund sieht Lisa Paus in schwachen Kontrollen und fehlender Transparenz. "Die Einfallstore bei Handelsaktivitäten sind so vielfältig, wie der Einfallsreichtum der Geldwäscher", so Lisa Paus.

Ein Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag erläutert auf Anfrage in der vergangenen Legislaturperiode habe die Bundesregierung auf Betreiben der SPD den Kampf gegen Geldwäsche deutlich verschärft. Auch der sog. All Crimes Ansatz fällt darunter. Seither ist jede Vortat strafrechtlich relevant, nicht nur wie zuvor bestimmte, wie etwa Drogen- oder Menschenhandel. Doch die Einbeziehung von Alltagskriminalität helfe wenig, fürchtet Professor Arndt Sinn vom Zentrum für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien (ZEIS). Man löse das Problem nur, wenn man Wissen bündele, wenn man Kontrollbehörden so aufstelle, personell und auch mit entsprechender Technik, dass sie agieren könnten, natürlich in den rechtsstaatlichen Grenzen.

Nur wenige Fälle landen vor Gericht

In Deutschland gibt es hohe Hürden für ein Geldwäscheverfahren. So muss meist das zugrunde liegende eigentliche Delikt nachweisbar sein. Zudem ende hier oftmals die Bereitschaft der Staatsanwaltschaften, Auslandsermittlungen zu initiieren, da Auskünfte aus dem Ausland oft nur zögerlich, unvollständig oder gar nicht zu erhalten seien, so ein Geldwäsche Ermittler, der anonym bleiben möchte, im Interview mit Plusminus. Die Suche nach dem Grunddelikt für eine Geldwäschehandlung würde so in weite Ferne rücken: "Die Bereitschaft vieler Staatsanwaltschaften, ein Verfahren wegen Geldwäsche ohne bekanntes Grunddelikt zu führen, ist vielfach gleich Null", so die Erfahrung des Ermittlers.

Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei fordert deshalb die Einsetzung einer Finanzpolizei. Finanzermittlungen sollten aus dem Strafverfahren herausgeholt werden, in ein Vorfeld der präventiven Finanzermittlungen. Dann könne man sich auf die Suche nach inkriminiertem Vermögen machen, auch wenn man im Augenblick gar keine Straftat erkenne.

"Finanzwende" warnt vor Preisverzerrungen

Da Geldwäscher nicht auf Rendite aus sind, sondern darauf, Gelder zu verschleiern, kommt es zu Verzerrungen im Markt-Preis-Mechanismus. Konrad Duffy von der Bürgerbewegung Finanzwende warnt, die neue Bundesregierung müsse dringend handeln. Denn die handelsbasierte Geldwäsche beträfe Unternehmen, die hier im Wettbewerb stehen, mit Unternehmen, die illegale Gelder für sich nutzen, so Konrad Duffy: "Es ist ein Riesenproblem für unsere Demokratie, wenn der Rechtsstaat nicht dafür sorgen kann, dass diese kriminellen Strukturen zurückgedrängt werden und das schmutzige Geld aus der Gesellschaft rausgedrängt wird."