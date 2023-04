Deutschland für Zuwanderer weiter wenig attraktiv

Das Netzwerk "InterNations" hat in 181 Ländern knapp 12.000 Menschen befragt, die bereits den festen Entschluss zum Auswandern gefasst hatten, wo ihre Vorlieben liegen. Die wenigsten von ihnen hätten sich für Deutschland entschieden.

Besonders große Probleme in Deutschland

Expats, die nicht in ihrem Heimatland leben und arbeiten, berichten immer wieder von besonders großen Problemen, die mit dem Ankommen und einem Neustart in Deutschland verbunden seien. Die "Expat Insider Studie 2022" beschreibt zum einen Sprachprobleme, die nicht unbedingt mit den Schwierigkeiten der deutschen Sprache zusammenhängen. Für viele fehlt es auch an der Bereitschaft, sich auf Menschen einzulassen, die nicht so gut deutsch sprechen, gerade in der Verwaltung.

Dort wie im übrigen Land ist auch die rückständige Digitalisierung ein Problem, die verhindert, Anträge online vom Ausland aus stellen zu können. Darüber hinaus erschwert es der zunehmende Wohnungsmangel bei uns leichter Fuß zu fassen. Auch bayerische Konzerne wie Siemens berichten, dass es schwierig ist, Fachkräfte und Experten zum Wechsel nach Nürnberg, Erlangen oder München zu überreden.

Zuwanderung für Arbeitskräfte wird erleichtert

Die Bundesregierung will für Arbeitskräfte die Zuwanderung nach Deutschland nun erleichtern. Mit einem neuen Gesetz wird es möglich sein, unter bestimmten Voraussetzungen, auch ohne feste Job-Zusage einzureisen – dafür soll es die sogenannte "Chancenkarte" geben.

Arbeitsmarktforscher Enzo Weber kann den neuen Regeln überwiegend Positives abgewinnen. Zugleich gibt es aus seiner Sicht aber nach wie vor eine unnötige Einbahnstraße. Denn wer Deutschland auch nur zeitweise wieder verlässt, verliert seinen Aufenthaltstitel weiterhin schon nach sechs Monaten. "Das ist einfach total unpraktikabel, auch für die persönliche und private Planung von Zugewanderten. Andere Länder sind da besser, also Frankreich und Kanada zum Beispiel, die haben drei Jahre. Also das wäre eigentlich Untergrenze von dem, was wir auch im deutschen Zuwanderungsrecht brauchen", sagt Weber.

Einwanderung und Integration müssen aus seiner Sicht deshalb Hand in Hand gehen. Denn schon jetzt brauche Deutschland rechnerisch pro Jahr 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland. Und da ist noch gar nicht mit eingerechnet, dass Zuwanderer Deutschland zum Beispiel wegen einer schlechten Integrationspolitik auch dauerhaft wieder verlassen könnten.