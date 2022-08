Deutschland für Fachkräfte aus Indien immer interessanter

Die meisten Zuwanderer nach Deutschland könnten schon bald aus Indien kommen. Davon gehen Experten der Deutschen Bank in einer Studie aus. Schon heute liegen Inder bei Fachkräften von außerhalb der EU an erster Stelle, und die Anwerbung funktioniert immer besser. Die Zuwanderung aus EU-Ländern stagniert dagegen, und das obwohl Deutschland deutlich mehr Fachkräfte bräuchte.

Fachkräftemangel bedroht Wohlstand in Deutschland

Noch nie gab es in Deutschland so viele offene Stellen und solche Schwierigkeiten, sie zu besetzen. Wenn in wenigen Jahren die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in Rente sind, droht der Arbeitsmarkt auszutrocknen und mit ihm auch das Wirtschaftswachstum. Eine Chance besteht in der Integration von Flüchtlingen wie aus Syrien oder aus der Ukraine.

Außerdem soll die gezielte Anwerbung hochqualifizierter Mitarbeiter gegen den Fachkräftemangel helfen, wobei Indien großes Potential hat. Erste Anwerbeversuche der Bundesregierung vor etwa 20 Jahren brachten dort noch nicht den gewünschten Erfolg.

Immer mehr Inder sehen Deutschland als Einwanderungsland

Doch inzwischen kommen jedes Jahr mehr als 20.000 bestens ausgebildete Menschen aus Indien. Sie liegen bei der direkten Zuwanderung in Jobs mit festem Arbeitsplatz in Berlin bereits an erster Stelle. Wo Englisch zum Alltag gehört, gibt es für Inderinnen und Inder nur geringe Sprachbarrieren. Der Großteil von ihnen arbeitet in der IT-Branche. Viele waren in Indien bereits für westliche Firmen tätig. Das Land steht für zwei Drittel des globalen Outsourcing-Marktes für Computerdienstleistungen.

Zuwanderung aus anderen EU-Ländern geht zurück

Im Deutschland-Monitor der Deutschen Bank lassen sich einige Trends erkennen, die für eine zunehmende Zuwanderung aus Indien sprechen. Im Jahr 2021 gab es insgesamt den größten Zuzug seit 1990. Von außerhalb der EU kamen nicht nur mehr Kriegsgeflüchtete und andere Vertriebene, sondern auch mehr Inderinnen und Inder. Ihre Zahl erreichte mit 23.100 einen neuen Höchststand.

"Dies unterstützt unsere Erwartung, dass Indien über die Dekade das Hauptherkunftsland wird", schreibt Auto Jochen Möbert von Deutsche Bank Research. Außerdem habe sich die Zuwanderung aus Nordafrika erhöht - auf 16.200 Personen. Wobei der Zuzug hauptsächlich aus Marokko erfolgte (mit 6.500 Personen). Bei den europäischen Nicht-EU-Staaten liegen traditionell die Länder des westlichen Balkans an erster Stelle, von denen einige zugleich EU-Beitrittskandidaten sind.

Innerhalb der EU-Länder ist die Binnenwanderung dagegen rückläufig: Immer weniger Menschen kommen aus osteuropäischen Ländern wie Polen nach Deutschland. Einige von ihnen sind in der Corona-Krise sogar zurückgekehrt und bleiben jetzt in ihren Ursprungsländern, weil auch dort inzwischen ein Arbeitskräftemangel herrscht.

2022 ist ein Ausnahme-Jahr wegen des Ukraine-Kriegs

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar flüchteten von dort sehr viele Menschen. Schätzungen halten es für möglich, dass dabei bis zu eine Million aus der Ukraine nach Deutschland kamen. Wie viele von ihnen länger hierbleiben, in die Ukraine zurückkehren oder ins europäische Ausland weiterziehen, ist offen. Auf jeden Fall sind mit ihnen auch hochqualifizierte Fachkräfte gekommen und viele Kinder und Jugendliche, die es nun in Deutschland zu integrieren gilt.

Englischsprachiges Umfeld im Unternehmen hilft

Der Großteil der Menschen aus Indien, die im Ausland auf Jobsuche sind, denkt bei Europa in erster Linie an Großbritannien. Das hängt mit der Sprache zusammen. Im Wettbewerb mit englischsprachigen Ländern wie den USA tut sich für viele Migranten in Deutschland eher eine Sprachbarriere auf.

Während Frankreich vom Zuzug aus seinen früheren Kolonien profitieren kann, kommt es bei Arbeitgebern in Deutschland darauf an, ob sie ein fremdsprachiges Umfeld bieten können. Bei internationalen Banken und Finanzdienstleistern müssen häufig auch deutsche Mitarbeiter Englisch sprechen, ebenso an Universitäten oder bei IT-Dienstleistern.

Arbeitgeber sehr zufrieden mit Qualifikation der Inderinnen und Inder

Das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) sieht die Anwerbung von Arbeitskräften aus Indien als "großen Erfolg für Deutschland". Viele dieser Zuwanderer hätten eine überdurchschnittliche Qualifikation, die sogar noch über dem Durchschnitt der angestammten deutschen Bevölkerung liege.

In einer Erhebung für 2021 stellte das IW fest, dass 57,6 Prozent der Inderinnen und Inder als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte eine Tätigkeit als Spezialisten oder Experten ausübten. Das sind Tätigkeiten, die normalerweise ein Hochschulstudium oder einen Fortbildungsabschluss wie einen Meister zur Voraussetzung haben. Nur 28,3 Prozent der deutschen Beschäftigten sind so hochqualifiziert. Bei hier beschäftigten Ausländern sind es insgesamt nur 16,5 Prozent. Das zeigt, wie stark die Menschen aus Indien am Arbeitsmarkt herausragen.

Noch deutlicher wird das, wenn man ihre Tätigkeiten genauer betrachtet. Sie liegen zum Beispiel häufig im sogenannten MINT-Bereich, der für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik steht. Dazu zählen die so dringend gesuchten Ingenieure, die im Maschinenbau oder in der Elektroindustrie seit Jahren sehr vermisst werden. Das IW beziffert den Anteil der Inderinnen und Inder hier mit 1,3 Prozent, das wäre etwa siebenmal so hoch wie im Durchschnitt der Gesamtbeschäftigung in Deutschland.