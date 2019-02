Paris und Berlin wollen europäische Großfusionen möglich machen

Wenn große europäische Firmen sich zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammenschließen wollen, dann muss das von der Europäischen Kommission geprüft und genehmigt werden. Das europäische Wettbewerbsrecht soll verhindern, dass so marktbeherrschende Unternehmen entstehen.

Beispiel Siemens-Alstom

Gerade hat die Kommission die Fusion der Bahnhersteller Siemens aus Deutschland und Alstom aus Frankreich verboten. Die Regierungen in Paris und Berlin hatten sich dagegen für diesen Zusammenschluss stark gemacht. Ihrem Auftrag folgend hat die EU-Kommission sehr gründlich untersucht, was ein vereinigter Bahnriese für die Kunden in Europa - das sind in der Regel die nationalen Bahnbetreiber - bedeuten würde.

Vor allem bei modernen Signalanlagen und Hochgeschwindigkeitszügen gäbe es dann nur noch einen wirklich großen Anbieter. Die Gefahr wäre groß, dass dieser die Preise kräftig nach oben treiben würde. Und genau das zu verhindern ist ein Auftrag der EU.

Globaler Markt im Fokus

Die Regierungen von Frankreich und Deutschland haben das Zusammengehen von Siemens (Deutschland) und Alstom (Frankreich) durch eine andere Brille betrachtet. Sie sehen auf dem Weltmarkt einen gewaltigen Konkurrenten heranwachsen, der bald so stark sein könnte, dass Siemens und Alstom alleine ihm nicht mehr gewachsen wären.

Dieser Konkurrent ist der chinesische Bahnriese CRRC. Nur zusammen, so die Einschätzung in Paris und Berlin, können die deutsche und französische Bahnindustrie in Zukunft auf dem Weltmarkt eine führende Rolle spielen. Deshalb hätte der Schutz des europäischen Wettbewerbs in diesem Falle zurückgestellt werden müssen.

Was wollen Paris und Berlin ändern?

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will das europäische Wettbewerbsrecht nun stärker nach globalen Gesichtspunkten ausrichten. Konzernen sollte eine Größe zugebilligt werden, mit der sie im internationalen Wettbewerb erfolgreich sein können. Das europäische (und auch das deutsche) Kartellrecht müssten überprüft und gegebenenfalls auch geändert werden, damit europäische Firmen im internationalen Wettbewerb "auf Augenhöhe" bleiben könnten.

Es geht ihm zusammen mit seinem französischen Amtskollegen also um eine Neufassung der EU-Fusionskontrollverordnung. Darin ist festgelegt, dass die EU die Aufgabe hat,

"Fusionen und Übernahmen von Unternehmen zu prüfen, deren Umsatz bestimmte Schwellenwerte übersteigt und Zusammenschlüsse zu untersagen, die den wirksamen Wettbewerb im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würden." EU-Kommission

Schnelle Lösung nicht in Sicht

Diese Verordnung könnten die nationalen Regierungen mit qualifizierter Mehrheit und Zustimmung des EU-Parlaments ändern. Die Sache hat allerdings einen Haken: Den Vorschlag für einen neuen Text müsste die EU-Kommission selbst machen. Und die amtierende Kommission hat schon mitgeteilt, dass sie keinen solchen Vorschlag machen wird.

Allerdings wird im Mai ein neues Europäisches Parlament gewählt und im Oktober endet die Amtszeit der Kommission. Durchaus möglich also, dass die nächste Kommission das Thema anpackt. In Berlin kann man sich vorstellen, dass – ähnlich wie in Deutschland – künftig eine Ausnahmeerlaubnis, eine sogenannte "Kommissionserlaubnis" erteilt werden kann.

Neue Entscheidungskompetenzen für den Europäischen Rat?

In Paris scheint man noch einen Schritt weiter gehen zu wollen. Ein Vorschlag aus französischen Regierungskreisen lautet, dass in Zukunft der Europäische Rat ein Veto gegen ein Fusionsverbot der Kommission einlegen kann.

Der Europäische Rat ist das höchste Entscheidungsorgan der EU-Mitgliedsstaaten. Vierteljährlich treffen sich die Staats-und Regierungschefs in diesem Gremium zu gemeinsamen Gesprächen und Beschlüssen. Mit einem solchen neuen Vetorecht aber würde das fein austarierte Machtgefüge zwischen den EU-Mitgliedsstaaten, der EU-Kommission und dem EU-Parlament entscheidend verändert.

Machtgefüge in der EU würde sich ändern

Die Mitgliedsstaaten könnten der Kommission in eine ihrer Kernkompetenzen – nämlich dem Wettbewerb im Europäischen Wirtschaftsraum - hineinreden. Eine solche Veränderung der Machtbalance kann nur durch eine Änderung der grundlegenden Verträge über die Arbeitsweise der Europäischen Union – der sogenannten Primärverträge – stattfinden. Dass diese Verträge aber wegen dieser Frage aufgeschnürt werden, halten Kenner der EU für praktisch ausgeschlossen.

Wie geht es weiter?

Weil die Dinge so komplex sind, rechnet niemand mit einer schnellen Lösung. Die Neufassung der EU-Fusionskontrolle wird eine Aufgabe des nächsten EU-Parlaments, das sich im Juli zusammenfinden wird, und der nächsten EU-Kommission sein. Diese wird voraussichtlich Ende des Jahres gebildet. Ob bis dahin bei den ausstehenden drei großen Fusionsentscheidungen in den Bereichen Telekommunikation, Haushaltsgeräte und Stahl noch eine Entscheidung fällt, ist offen.

In deutschen Regierungskreisen wird spekuliert, dass eine Reform des EU-Wettbewerbsrechts erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 über die Bühne gebracht wird. Dann hat Deutschland den Vorsitz im Rat der Europäischen Union.