Thomas Cook Deutschland droht Zerschlagung

Der Reiseveranstalter Thomas Cook in Deutschland wird wahrscheinlich abgewickelt. Bislang liege kein "belastbares Angebot" für die Thomas Cook Touristik GmbH vor, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter am Montag in Oberursel bei Frankfurt mit:

"In Folge dessen muss die Thomas Cook Touristik GmbH nun aus rechtlichen Gründen die Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs zum 1. Dezember 2019 vorbereiten." Thomas Cook Touristik GmbH

Interessenten für einzelne Unternehmensteile

Für einzelne Teile des Unternehmens gebe es aber Interesse. Eine hohe Nachfrage bei den Interessenten gäbe es für die Bucher Reisen & Öger Tours GmbH. Die Verhandlungen über deren Fortführung seien sehr weit fortgeschritten. Durch die angestrebten Verkäufe von Unternehmensteilen wären gut die Hälfte der aktuell etwa 2100 Thomas Cook-Arbeitsplätze in Deutschland gesichert, hieß es.