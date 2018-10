Deutscher Bankenmarkt tief in der Krise

Eine gebündelte Aufsicht durch die EZB, strengere Regeln für riskante Anlagen und Kredite. Es wurde vieles getan, um Europas Banken stabiler zu machen.

Europäische Banken müssen ihre Hausaufgaben machen

Aber während die US-Banken glänzend verdienen, haben die Europäer noch viele Aufräumarbeiten zu erledigen, räumt BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler gegenüber dem BR ein: "Das ist richtig. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und an unseren Geschäftsmodellen arbeiten. Nur diese Situation, in der die überwiegende Mehrheit der europäischen Banken nicht in der Lage ist, seine Kapitalkosten zu verdienen, muss aufgelöst werden in einer gemeinsamen Aktion zwischen Aufsicht, Politik und Banken. Das Entscheidende ist: Wir reden hier in erster Linie von einer Staatsschuldenkrise, weil die künstlich niedrigen Zinsen nicht genutzt wurden, die Verschuldung zu reduzieren. Im Gegenteil: Sie wurden weiter aufgebaut."

Zu hohe Verschuldungsquote

Neueste Zahlen des IWF bestätigen den BayernLB-Chef. Die Verschuldensquote der Staaten stieg mitten in der Krise von 36 auf über 50 Prozent an. Riegler betont, seine Bank sei wieder gut aufgestellt und krisenfest – als regionale Größe im Firmen- und Privatkundengeschäft.