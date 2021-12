Deutscher Automarkt bricht ein: Weniger Neuwagen als vor Corona

Den erneuten Einbruch am deutschen Automarkt hat auch der Verband der Kraftfahrzeugimporteure (VDIK), der für die ausländischen Marken steht, keinesfalls kommen sehen. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden bereits 700.000 Neufahrzeuge weniger verkauft. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Chipmangel konnten diesmal viele Autos nicht fertiggestellt werden. Statt einer Erholung gab es deshalb einen erneuten Einbruch um weitere 300.000 PKW.

Halbleiter-Mangel trifft Branche mit voller Wucht

Aufs Gesamtjahr gesehen rechnet der VDIK jetzt mit 2,6 Millionen Neuzulassungen. Das sei ein Rückgang von elf Prozent zum Corona-Krisenjahr 2020 und das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung. Gemessen am starken Vorkrisenjahr 2019, als gut 3,6 Millionen Pkw neu zugelassen wurden, würde der Markt damit sogar rund eine Million Autos einbüßen.

Die Hoffnung auf eine Erholung sei enttäuscht worden, sagte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel. Allerdings liege das Problem nicht auf der Nachfrageseite. Die Kunden in Deutschland wollten Autos kaufen, sie bekämen aber viele nicht und müssten auf viele bestellte Fahrzeuge derzeit sehr lange warten, so der VDIK. Am stärksten sei der Rückgang bei Privatkunden, die auf Gebrauchtwagen ausweichen.

VDIK erwartet Erholung 2022

Im neuen Jahr erwartet der VDIK eine Markterholung auf etwa drei Millionen neue Pkw, ein Plus von 15 Prozent. Voraussetzung sei aber, dass sich die Lieferengpässe normalisierten und die sehr hohen Auftragsbestände bei den Herstellern abgearbeitet werden könnten.

In etwa stabil geblieben ist indes der Markt für Nutzfahrzeuge, statt einer Erholung gab es bei den Lkw nur ein kleines Minus.