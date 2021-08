Deutsche Wohnen sieht sich fit für Fusion mit Vonovia

Nach Vonovia legt auch die Nummer zwei am deutschen Wohnungsmarkt eine positive Halbjahresbilanz vor: Die Deutsche Wohnen will mit Rückenwind aus dem ersten Halbjahr die Immobilienhochzeit vorantreiben. Vorstandschef Michael Zahl bekräftigt seine Unterstützung für das wiederholte Übernahmeangebot von Vonovia. Bei Deutsche Wohnen geht es vor allem um Berlin, wo die Mieten besonders stark gestiegen sind und Zugeständnisse an den Senat gemacht werden sollen.

Kräftige Mieterhöhung vor Immobilienhochzeit

Vor der möglichen Fusion mit dem Marktführer Vonovia hat Deutsche Wohnen als zweitgrößter Immobilienkonzern noch einmal kräftig die Mieten erhöht und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter kletterte in nur einem Jahr um mehr als einen Euro auf 7,15. Einen großen Anteil daran hatte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Berliner Mietendeckel als unrechtmäßig aufhob. Viele Mieterhöhungen hatten sich unter dem Deckel angestaut, der sogar Preissenkungen erforderlich machte. Das Karlsruher Urteil löste deshalb einen Preissprung in der Hauptstadt aus, wo Deutsche Wohnen die meisten Immobilien hat.

Vor dem Hintergrund der erhöhten Mieten stößt die mögliche Fusion der Konzerne auf Kritik - unter anderem aus Bayern. So äußerte der bayerische Landesverband des Deutschen Mieterbundes (DMB) gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bereits in der Vergangenheit Sorge vor einer marktbeherrschenden Stellung eines neuen Riesenkonzerns.

Berliner Senat unterstützt Fusion

Für den Fall einer Übernahme durch Vonovia hätte der neue gemeinsame Konzern dann 550.000 Wohnungen in ganz Deutschland. Der Berliner Senat soll davon 20.000 kaufen und zurückkaufen dürfen zu besten Preisen. Außerdem versprechen Vonovia und Deutsche Wohnen in Berlin die Mieten nicht mehr so stark zu erhöhen. Der Senat unterstützt deshalb das Fusionsvorhaben.

Deutsche Wohnen und Vonovia: Dritter Anlauf soll klappen

Deutsche Wohnen und Vonovia wollten sich gemeinsam dafür einsetzen, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden könne. Beide Konzerne könnten die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam besser angehen. Vonovia will den Berliner Konkurrenten im dritten Anlauf schlucken und die neue öffentliche Offerte dafür noch im August vorlegen. Die Bochumer bieten nun 53 Euro je Aktie - insgesamt mehr als 19 Milliarden Euro - für den kleineren Rivalen.