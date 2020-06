Deutsche Wohnen: Dax-Aufsteiger mit Berliner Immobilien

Für Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn ist der Aufstieg in den Dax so etwas wie die Krönung seines Lebenswerks. Als er 2007 die Leitung übernahm, besaß der Konzern rund 50.000 Wohnungen, heute sind es mehr als drei Mal so viele und zahlreiche Gewerbeimmobilien bis hin zu Pflegeheimen. Den Kern bilden 111.000 Mietwohnungen in Berlin, von denen viele aus der Sozialbindung fielen oder früher gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften gehörten.

Volksbegehren gegen DAX-Aufsteiger "Deutsche Wohnen"

Einige davon hat der Berliner Senat billig verscherbelt und starke Mieterhöhungen damit in Kauf genommen. Eine lokale Bürgerinitiative sammelte 70.000 Unterschriften für das Volksbegehren "Deutsche Wohnen enteignen" und fand damit Zustimmung bei der mitregierenden Linkspartei, welche die Bausenatorin stellt.

Stärkster Widerstand in Berlin, weniger in anderen deutschen Städten

Berliner Bezirke versuchen inzwischen ein Vorkaufsrecht auszuüben, sobald Konzerne Interesse an Mietshäusern zeigen. In anderen Städten gibt es weniger Widerstand und auch keinen Mietendeckel wie in Berlin. Mit Einführung der bundesweiten Mietpreisbremse waren die Wohnungs-Aktien nur kurzzeitig unter Druck geraten.