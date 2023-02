Deutsche Wirtschaft zum Jahresende 2022 abgerutscht

"Zum Jahrestag des Ukrainekriegs sehen wir deutlich die Folgen für das Wachstum in Deutschland" heißt es bei Deutsche Bank Research. So sei der private Konsum im Schlussquartal 2022 um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. Es werde nun wieder mehr gespart in den Privathaushalten und in den Unternehmen.

Für Ökonomen wie den Chefvolkswirt der Commerzbank ist das eine negative Überraschung. Die meisten Experten waren zum Jahresende nur von einer geringeren Wachstumsschwäche ausgegangen. Das hätte im neuen Jahr dann leichter ausgeglichen werden können. So fallen die Prognosen nun schwächer aus: "Das ist ein Paukenschlag vom Statistischen Bundesamt", sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Die Behörde habe den Rückgang des Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal deutlich von -0,2 Prozent auf -0,4 Prozent nach unten revidiert. "Unter die Räder kamen nicht nur der private Verbrauch, sondern auch die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen. Der Energiepreisschock hat im vierten Quartal seinen Tribut gefordert", so Krämer.

Statistisches Bundesamt sieht nachlassende Dynamik fast in allen Bereichen

In der Presseerklärung des Statistischen Bundesamts zeigen fast alle Bereiche nach unten. Die Dynamik der deutschen Wirtschaft habe sich zum Jahresende deutlich abgeschwächt. In den ersten drei Quartalen konnte das Bruttoinlandsprodukt trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen noch zulegen. Dann jedoch machte Unternehmen und Konsumenten die hohe Inflation mit den stark gestiegen Energiepreisen stärker zu schaffen. In seiner ersten Schätzung vor zwei Wochen war das Statistische Bundesamt noch von einem kleineren Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent zum Vorquartal ausgegangen. Der Rückgang fiel nun doppelt so stark aus.

Private Ausgaben und Investitionen rückläufig wegen Inflation

Als Gründe wurden ein Rückgang sowohl des privaten Konsums wie auch der Investitionen etwa in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge genannt. Nach dem Wegfall von staatlichen Vergünstigungen wie Tankrabatt und 9-Euro-Ticket hätten Verbraucherinnen und Verbraucher weniger ausgegeben. Bei den Investitionen machte sich vor allem die Flaute in der Bauwirtschaft bemerkbar, wo das Minus fast drei Prozent betrug. Dazu trug neben dem Material- und Fachkräftemangel auch die kalte Witterung im Dezember bei.

Exporte und Dienstleistungen zeigen ebenfalls Schwächen

Rückläufig waren zuletzt auch die Exporte. Da die Importe noch stärker zurückgingen, ergab sich zwar ein positiver Wachstumsbeitrag fürs Bruttoinlandsprodukt. Insgesamt wurde aber weniger gehandelt. Und wenn man den Preisanstieg abzieht, war der Wert der Ausfuhren aus Deutschland ebenfalls weniger geworden. Als ein Beispiel nannten die Statistiker die Chemieproduktion und andere besonders energieintensive Bereiche wie Metallerzeugung und -bearbeitung.

Vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten waren auch viele Dienstleistungen und die Bereiche Handel, Verkehr, Gastgewerbe von dem Rückgang stark betroffen.

Immerhin erreichte die Erwerbstätigkeit zum Jahresende mit 45,9 Millionen Menschen in Deutschland einen neuen Höchststand. Im Vergleich zum Vorjahr hatte die Zahl der Erwerbstätigen fast um eine halbe Million zugenommen. Es wurden aber im Schnitt 1,5 Prozent weniger Arbeitsstunden geleistet, und es waren mehr Menschen krank. Insgesamt wurde auch wegen eines Kalendereffekts aufs Jahr gesehen um 0,5 Prozent weniger gearbeitet.

KfW-Förderbank rechnet mit Stagnation und senkt Prognose für 2023

Zusammengefasst haben Inflationsschock, kriegsbedingte Unsicherheit, Zinsanstieg und schwache Weltwirtschaft das Wachstum in Deutschland vorübergehend abgewürgt. So sieht das die staatliche KfW-Förderbank:

"Die deutsche Wirtschaft kann sich im anhaltenden Krisenumfeld besser behaupten als noch vor wenigen Monaten befürchtet, ein steiler Konjunkturabsturz bleibt wohl aus." Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW

Beim Blick nach vorn rechnet die KfW für 2023 mit einer Stagnation der Wirtschaft. Nach einer technischen Rezession im Winter, bei der mindestens in zwei Quartalen in Folge das Wachstum zurückgeht, sollte es nach dieser Prognose moderat aufwärts gehen. Nach dem schwachen Jahresstart dürfte die Wirtschaft ab dem Sommer auf einen – zunächst wohl eher flachen – Wachstumspfand zurückfinden. Erst 2024 sei für das Gesamtjahr wieder mit einem spürbaren Wachstum von ein Prozent zu rechnen.