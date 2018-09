Deutsche Wirtschaft wirft der Koalition Stillstand vor

Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung zu deutlich mehr Tempo bei Reformen aufgefordert. Eine Regierung in einem permanenten "Selbstgespräche-Modus" bedeute Stillstand, kritisierte BDI-Chef Dieter Kempf beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin.

Regierung soll sich auf ihre eigentliche Aufgabe besinnen

Die große Koalition sei zerstritten und zu sehr mit hausgemachten Krisen beschäftigt. "Wir brauchen eine Politik, die nicht nur verwaltet, sondern beherzt den Kurs unseres Landes bestimmt." Die Regierung solle ihre Kraft fürs Regieren einsetzen und nicht fürs Opponieren innerhalb der Regierung, kritisierte Kempf und warnte vor einer zögerlichen Wirtschaftspolitik, die die Konjunktur gefährden würde.

Kempf warnt vor Abschwung der Konjunktur

Der BDI senkte seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr von zweieinviertel auf zwei Prozent. Der hohe Exportanteil der deutschen Wirtschaft werde immer stärker bedroht, sagte Kempf mit Blick auf Handelskonflikte mit den USA oder den Brexit. Außerdem habe sich die Investitionstätigkeit der Unternehmen abgeflacht. Die deutsche Industrie sei zwar noch in einer robusten Verfassung, die Konjunktur laufe aber nicht mehr so rund wie erwartet, sagte Kempf. Die Politik sei jetzt gefordert und müsse mehr Wirtschaft wagen.

Lethargie auch in der Steuerpolitik

In der Steuerpolitik müsse es Entlastungen für Unternehmen geben. In den USA und anderen Ländern seien die Unternehmenssteuern gesenkt worden, die Bundesregierung aber schaue diesem Treiben tatenlos zu.

"Deutschland entwickelt sich vom Hoch- zum Höchststeuerland, während weltweit – etwa in den USA, aber auch im UK und in Frankreich – die Regierungen munter die steuerlichen Rahmenbedingungen zu verbessern suchen. Und die Bundesregierung schaut dem Treiben tatenlos zu. Das grenzt fast schon an unterlassene Hilfeleistung." Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

Offenheit statt Fremdenfeindlichkeit

Außerdem forderte Kempf eine Innovationsoffensive bei Schulen und Straßen, ein schnelles Internet bis in abgelegene Landkreise und mehr Tempo bei der Digitalisierung. Der BDI-Präsident verurteilte außerdem die fremdenfeindlichen Übergriffe in Chemnitz. "Deutschland ist ein weltoffenes Land", sagte Kempf. "Wir sind bunt, nicht braun. In unserem Land ist kein Platz für Hetze und Fremdenfeindlichkeit."

Bundeskanzlerin Angela Merkel ging auf Kempfs Vorwürfe ein und äußerte Verständnis für die Kritik, auch in Bezug auf die Steuerpolitik. Sie verwies aber zugleich auf entsprechende Koalitionsbeschlüsse, die ihr gerade auch als CDU-Vorsitzender nicht leicht gefallen seien.