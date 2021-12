Deutsche Wirtschaft kritisiert EZB

Aus der deutschen Wirtschaft kommt erneut scharfe Kritik am geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Angesichts der hohen Inflation tue die EZB das Falsche, heißt es beim Exportverband BGA. Wirtschaftsverbände sehen sogar das Vertrauen in den Euro gefährdet.

Auch belgischer Notenbankchef warnt vor Preisanstieg

Nicht nur aus Deutschland kommt inzwischen Kritik an der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die EZB müsse handeln, sagte der belgischen Notenbankchef Pierre Wunsch, sie laufe sonst Gefahr, das Inflationsrisiko zu unterschätzen. Sie dürfe bei der Berücksichtigung des Preisanstiegs nicht zu weit hinter anderen zurückbleiben. So haben die US-Notenbank Fed und die Bank of England vor dem Jahreswechsel bereits eine Zinswende eingeleitet. Nach den Worten von Wunsch liegt die EZB deutlich über ihrem Inflationsziel von zwei Prozent. Vier Jahre lange werde der Preisanstieg darüber liegen. Die Zentralbank musste ihre Preisprognose soeben erst nach oben korrigieren. Die Hoffnung, dass die Teuerung bis Ende 2022 wieder unter die Marke von zwei Prozent fällt, hat die EZB nun aufgegeben.

Bundesbank rechnet mit drei Prozent Inflation

Die Bundesbank rechnet auch im nächsten Jahr in Deutschland mit drei Prozent Inflation. Dem neuen Commerzbankchef Manfred Knof zufolge machen den Verbrauchern vor allem die Preise für Energie und Immobilien zu schaffen. Dazu trägt in Deutschland aber auch erneut der Staat bei: mit Steuererhöhungen wie bei der steigenden CO2-Abgabe und strengeren Bauvorschriften.