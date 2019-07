Deutsche Wirtschaft in Sorge nach Johnson-Wahl

Boris Johnson sei ein Hardliner, stellt der Außenhandelsverband BGA fest – mit seiner Wahl zum Premierminister wachse die Gefahr eines Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Abkommen. In diesem Fall aber könnte der Warenfluss an den Grenzen stoppen und Chaos in allen Bereichen ausbrechen, warnt der Handelsverband. Die Folgen lassen sich auch auf Bayern herunterrechnen.

Harter Brexit würde auch Bayern treffen

Nach einer Studie des Ifo-Instituts im Auftrag der Industrie- und Handelskammer München könnte ein harter Brexit die Wirtschaftsleistung Bayerns langfristig um 1,4 Milliarden Euro schmälern. Um die negativen Folgen abzudämpfen, haben viele Firmen ihre Geschäfte mit Großbritannien jetzt schon zurückgefahren.

Nach einer IHK-Umfrage ist der Anteil der bayerischen Exportfirmen mit Beziehungen ins Vereinigte Königreich innerhalb eines Jahres von 95 auf 62 Prozent gesunken. Der Bundesverband der Deutschen Industrie rät gleichzeitig hiesigen Firmen, sie sollten sich auf einen harten Brexit einstellen.

Zwar will der BDI nicht ausschließen, dass es nicht doch zu einem Abkommen kommt. Aber das Risiko eines Ausstiegs ohne Abkommen bleibe hoch - deshalb sollten sich deutsche Unternehmen darauf vorbereiten, auch wenn es schmerzhaft sei. Auch an den Märkten wird die Wahl mit Sorge betrachtet.