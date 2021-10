Deutsche Wirtschaft im dritten Quartal kräftig gewachsen

Mit dem kräftigen Wachstum aus dem dritten Quartal hat sich die deutsche Wirtschaftsleistung inzwischen um 2,5 Prozent zum Vorjahr verbessert. Das laufende vierte Quartal soll wegen der Lieferengpässe und Produktionsausfällen in der Industrie aber etwas schwächer ausfallen. Für das Gesamtjahr rechnen Bundesregierung und Wirtschaftsforscher deshalb nur mit einem Plus von gut zwei Prozent beim Bruttoinlandsprodukt.

Wachstumstreiber privater Konsum

Im dritten Quartal war das Wachstum dem Statistischen Bundesamt zufolge vor allem von höheren privaten Konsumausgaben getragen. Nach dem Ende des Lockdowns waren viele Dienstleistungen wieder möglich, Gaststätten, Fitnessstudios und kulturelle Einrichtungen waren wieder geöffnet. Die Verbraucher hatten im Sommer vieles nachzuholen, was wegen Corona lange Zeit nicht möglich war.

Abschwächung im vierten Quartal erwartet

Die Pandemie führt auch in der Statistik zu Unsicherheiten, so dass einige Ergebnisse korrigiert werden mussten. Für das laufende Herbstquartal befürchten viele Ökonomen eine Abschwächung des Wachstums. Doch im kommenden Jahr sehen Experten wieder eine Besserung.

"Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll und sie wachsen weiter. Die deutlich gestreckten Lieferzeiten führen bislang nur vereinzelt zu Auftragsstreichungen. Die aktuellen Produktionseinbußen dürften also nur eine vorübergehende Delle sein und von wieder stärkeren Zahlen im nächsten Jahr abgelöst werden. Was also derzeit verloren scheint, ist nicht weg: Der starke Wachstumsimpuls, der die deutsche Wirtschaft aus der Krise bringt, streckt sich lediglich auf mehrere Quartale." Jörg Zeuner, Chefvolkswirt Union Investment

Die Konsumlust der Verbraucher dürfte also in diesem Jahr zunächst noch anhalten, aber die Industrieproduktion im gleichen Zeitraum noch einmal deutlich zurückgehen, bevor sie sich erholt. Bis auf weiteres bleibt die Konjunktur in Deutschland damit gespalten.