Deutsche Wirtschaft: Ein Ritt zwischen Rezession und Zuwachs

Das Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft im Sommer nährt die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Konjunktur. Vor allem die Binnenwirtschaft erweist sich als verlässliche Stütze: Die Bauwirtschaft boomt, viele Verbraucher sind in Kauflaune. Sogar die Exporte zeigen sich ungeachtet internationaler Handelskonflikte robust, so das Statistische Bundesamt in seiner aktuellen Quartals-Auswertung.

Binnenwirtschaft als verlässliche Stütze

Die historisch gute Lage auf dem Arbeitsmarkt sorgt für Umsätze. 45,4 Millionen Deutsche hatten im dritten Quartal 2019 einen Job. Das waren 356.000 Personen oder 0,8 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit erreichte die Erwerbstätigkeit einen neuen Höchststand nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Auch im Vorjahresvergleich stützte der Konsum die deutsche Wirtschaft. Verbraucher kauften kräftig ein, die Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 2,1 %.

Auch der von niedrigen Zinsen getriebene Bauboom setzte sich fort. In Bauprojekte wurden im Sommer 1,2 Prozent mehr investiert als im Frühjahr, wobei vor allem in den Bau von Wohnungen deutlich mehr investiert wurde als ein Jahr zuvor. Dagegen gingen die Investitionen der Unternehmen in Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge insgesamt zurück: Bei den Ausrüstungsinvestitionen verzeichneten die Statistiker ein Minus von 2,6 Prozent. ING-Deutschland-Chefvolkswirt Carsten Brzeski warnt davor, sich darauf zu verlassen, dass Konsum und Bau den Abschwung in der Industrie ausgleichen.

"Auch wenn die deutsche Wirtschaft eine technische Rezession vermieden hat, gibt es für den geschwächten Industriesektor kaum Anzeichen für eine bevorstehende Erholung", kommentierte Carsten Brzeski, ING Deutschland

Exporte nach wie vor robust

Trotz Brexit und Handelsstreit konnten sich die Exporte im Sommerquartal noch einmal im internationalen Wettbewerb behaupten. Die Ausfuhren stiegen gegenüber dem schwachen Frühjahr um ein Prozent und lieferten damit einen Wachstumsbeitrag. Das könnte bereits im vierten Quartal nicht mehr so sein, weil die Exportindustrie auf ihren weltweiten Märkten auf zunehmende Schwierigkeiten stößt

Umfeld bleibt schwierig

Volkswirte rechnen allerdings nach dem vorläufigen Ende eines jahrelangen Aufschwungs seit dem Krisenjahr 2009 auch 2020 mit einem herausfordernden Jahr für Europas größte Volkswirtschaft. Die deutsche Volkswirtschaft sei noch nicht über den Berg, analysierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe.

"Auch in den kommenden Quartalen bleibt das Wachstum ein Ritt auf der Rasierklinge zwischen Rezession und kleinem ... Zuwachs." Thomas Gitzel, VP Bank Gruppe

Mit der überraschenden Rückkehr zu einem leichten Wirtschaftswachstum entging die Exportnation Deutschland im Sommerquartal der Rezession. Nach dem Wachstumsrückgang im zweiten Quartal ergab sich im dritten Quartal ein kleines Plus von 0,1 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt.