Deutsche Spielzeugbranche fürchtet schlechtes Weihnachtsgeschäft

Die Deutsche Spielwarenindustrie fürchtet, dass das Weihnachtsgeschäft 2022 nicht im selben Maße boomen wird wie in den Jahren zuvor. Stattdessen machen steigende Kosten der Branche zu schaffen. Für den Verbraucher heißt das, dass auch Spielzeug teurer wird.

Spielzeughändlerverband befürchtet Umsatzrückgang im Jahr 2022

Sowohl Energiekrise als auch Inflation hätten direkten Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden, teilten der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI), der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) und das Marktforschungsinstitut npdgroup deutschland GmbH bei einem gemeinsamen Pressetermin mit. Der BVS rechnet demnach im Jahr 2022 mit einem Umsatzrückgang von etwa fünf Prozent. Damit würde der Inlandsmarkt auf 4,7 Milliarden Euro (2021: 4,9 Milliarden Euro) schrumpfen.

Forderung: Politik soll Mittelstand entlasten

Laut dem BVS-Vorsitzenden Rainer Wiedmann habe sich die wirtschaftliche Lage der Händler zuletzt weiter zugespitzt: "Wir Unternehmer werden aktuell aus drei Richtungen in die Zange genommen. Die Handelsspannen schmelzen, die Energiekosten explodieren und gute Mitarbeiter sind knapp sowie kaum noch zu bezahlen." Wiedmann zufolge müsse die Politik den Mittelstand "endlich spürbar entlasten."

Spielwarenindustrie: Stimmung im Keller

2020 konnte die Spielwarenbranche noch ein Umsatzplus von 11,1 Prozent und 2021 von 4,4 Prozent erzielen. Von der damals guten Stimmung ist laut dem aktuellen DVSI-Index, einer Befragung von Spielwarenunternehmern, wenig übriggeblieben. Nur noch 33 Prozent der Befragten gaben demnach die Lage ihres Unternehmens als gut oder sehr gut an (2021: 62 Prozent), während 30 Prozent die Situation nur als ausreichend oder gar ungenügend sehen. Sorgen bereiten den DVSI-Mitgliedern der aktuellen Befragung zufolge vor allem die höheren Kosten für Energie (96 Prozent) sowie Rohstoffe und Vorleistungen (93 Prozent), aber auch Lieferketten- und Logistikprobleme (64 Prozent) sowie das eingetrübte Konsumklima (57 Prozent).

Abhängigkeit von China ein Thema

Die aktuelle Krisenzeit hat laut DVSI außerdem dazu geführt, dass viele Unternehmen die Beziehungen zu China mittlerweile neu bewerten. Demnach wünschen sich laut dem aktuellen DVSI-Index 42 Prozent der befragten Unternehmen eine Überarbeitung der China-Strategie, 55 Prozent gar eine Reduzierung von Abhängigkeiten bei bestimmten Gütern.

Industrie sicher: Spielen weiterhin relevant

Die Sorgen der Spielwarenhändler vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft seien durchaus berechtigt, sagte DVSI-Geschäftsführer Ulrich Brobeil, "aber ich bin der Überzeugung, dass nach wie vor die Maxime 'Am Kind wird zuletzt gespart' gilt. Vielleicht werden die Spielwaren-Ausgaben in diesem Jahr verständlicherweise preislich limitiert, aber Spielen als Wert an sich hat auch in dieser Zeit nichts an Relevanz verloren."

Spielzeug wird teurer

Dennoch müssten die Unternehmen unterschiedliche Maßnahmen ergreifen, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern, heißt es vom DVSI. Dazu zählen neben dem Ausbau von Lagerkapazitäten, der Optimierung von Lieferketten und Zuliefererbeziehungen auch Preiserhöhungen. Den Marktforschern der npdgroup zufolge sind Spielwaren seit Januar dieses Jahres um durchschnittliche 3,8 Prozent teurer geworden.

Lieferengpässe unwahrscheinlich

Lieferengpässe seien laut DVSI-Geschäftsführer Ulrich Brobeil in diesem Jahr eher nicht zu erwarten. Die Lager seien gut gefüllt. Dennoch sollten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht bis zuletzt warten. "Dass beliebte Spielwaren auch mal knapp werden können oder gar ausverkauft sind, das war schon immer so", so Brobeil. "Insofern lieber schnell sein."