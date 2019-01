Deutsche Produktion sinkt kräftig

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnte in der ARD davor, die Stimmung schlecht zu reden. Er setzt darauf, dass der Aufschwung weitergeht. Die deutsche Wirtschaft sei in guter Verfassung, die Auftragsbücher seien voll. Die Aufträge für die Industrie hatten aber zum Herbst um ein Prozent nachgelassen. Vor allem die schwächere Nachfrage aus den Euro-Staaten führte dazu, dass Unternehmen die Produktion von September bis November deutlich drosselten. Sie lag bis Dezember bereits um 4,7 Prozent unter ihrem Vorjahreswert.

Schlechtere Zahlen als im Vorjahr

Den deutlichsten Rückgang gab es bei den Energieversorgern, gefolgt von der Industrie und der Bauwirtschaft. Inzwischen liegen die Zahlen deutlich unter ihren Vorjahreswerten. Am Bau dürften saisonale Gründe dafür verantwortlich sein. In der Autoindustrie spielte die Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP eine Rolle. Ökonomen hatten bereits im November auf bessere Daten gehofft und einen leichten Anstieg der Produktion erwartet. Die erneute Enttäuschung schürt nun Sorgen vor einer größeren Eintrübung, da der Aufschwung bereits deutlich an Fahrt verloren hat.

Brexit und Handelskonflikte als Risiken

Altmaier verwies zugleich aber auf Risiken wie den Brexit und die Handelskonflikte der USA mit China und mit Europa. Hier sei es auch noch unklar, wie die Verhandlungen der Regierung in Washington mit der EU-Kommission ausgehen werden. Als Gewinner könne Deutschland nicht aus den Verhandlungen hervorgehen.

"Solche Konflikte können für keinen der Beteiligten zum Erfolg werden. Es können alle nur verlieren, darauf sind wir vorbereitet." Peter Altmaier zu Nachrichtenagentur dpa

Die fetten Jahre sind vorbei

Die Wirtschaft war im Sommerquartal um 0,2 Prozent geschrumpft und damit erstmals seit Anfang 2015. Grund war die schwächelnde Autoindustrie. Da die Branche mit der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP Probleme hatte, drosselten viele Autobauer ihre Produktion. Für Oktober und November hatten Experten laut Nachrichtenagentur Reuters mit einem Aufholeffekt gerechnet.

"Eine spürbare Erholung der Kfz-Produktion bleibt bisher aber aus." Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Angesichts des Abschwungs sieht der Chefvolkswirt der ING-Bank Diba, Carsten Brzeski, bereits dunkle Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen: Die Produktionsdaten hätten das Risiko einer technischen Rezession in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2018 deutlich erhöht. Er schränkte jedoch gleichzeitig ein, dass Ausgaben der Verbraucher und des Staates noch das Potenzial hätten, die Rezessionskräfte auszugleichen.

Von einer Rezession sprechen Experten, wenn das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge sinkt. Dies hatte es zuletzt zum Jahreswechsel 2012/13 gegeben.