Deutsche Post DHL Group: Paket-Drohne bleibt am Boden

Paketlieferung per Drohne? Was nach Zukunftsmusik klingt, gehört in Deutschland für die Deutsche Post DHL Group schon wieder der Vergangenheit an. Doch es war auch nie geplant, die Paketzustellung in der Bundesrepublik auf Drohnen umzustellen. Das "Projekt Paketkopter" hatte andere Ziele.

Forschungsprojekt mit großem Image-Effekt

Dabei begann für Drohnen-Fans in Deutschland alles so vielversprechend: Der DHL Paketkopter startete im Dezember 2013 zu seinem Jungfernflug über den Rhein und landete in den Rheinauen vor der Zentrale der Deutschen Post DHL Group in Bonn.

Während eines einwöchigen Testbetriebs konnten Mitarbeiter des Konzerns Medikamente bei einer Partner-Apotheke auf der anderen Seite des Rheins bestellen. Diese wurden binnen kürzester Zeit mit dem DHL Paketkopter transportiert. Das weckte in der Öffentlichkeit die Vorstellung, man könnte auch in Zukunft in Deutschland Pakete ganz einfach per Drohne zugestellt bekommen. Eine gelungene Image-Kampagne.

Nie Regelbetrieb in Deutschland vorgesehen

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk betonte ein Sprecher, das Unternehmen hätte mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Regelbetrieb im Bereich der Zustellung per Paketdrohne in Deutschland nicht geplant sei.

Für einen Regelbetrieb hierzulande seien auf der einen Seite die Regularien der Luftsicherheitsbehörden zu streng und auf der anderen Seite wäre es viel zu aufwändig, Millionen von Paketen mit Drohnen durch die Luft zu transportieren. Die etablierte Infrastruktur sei hierfür besser geeignet, heißt es auf BR-Anfrage.

Zusammenarbeit in Entwicklungsländern eingestellt

Mit dem Ende des Forschungsprojekts geht auf diesem Gebiet auch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und mit dem deutschen Drohnenhersteller Wingcopter zu Ende. Der DHL Paketkopter kam zum Beispiel in Tansania zum Einsatz. Für die Medizinversorgung entlegener Gebiete, wenn ein Transport über etablierte Infrastrukturen schlecht möglich war oder deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hätte.

Auch dabei handelte es sich laut der Deutschen Post DHL Group um ein reines Forschungsprojekt, um "die Möglichkeiten einer solchen Zustellform in verschiedenen Regionen und Anwendungsfällen zu erproben, zu bewerten und Erkenntnisse zu gewinnen", heißt es auf BR-Anfrage.

Deutsche Post DHL Group überlässt Amazon das Feld

Mehr zu diesen Erkenntnissen verrät das Unternehmen dazu nicht. Wohl auch, weil die Konkurrenz jede Aktion genau verfolgt. Die Deutsche Post DHL Group überlässt mit seiner Entscheidung Amazon das Forschungsfeld: Mit seinem Projekt Prime Air, will der Konzern in Europa durchstarten.

Der US-Onlineversandhändler arbeitet bereits seit mehreren Jahren an der Entwicklung von Paket-Drohnen. Die Deutsche Post DHL Group will sich davon wohl nicht treiben lassen und betont, neue Pilotprojekte solle es in diesem Bereich in Deutschland vorerst nicht mehr geben.