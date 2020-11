Deutsche Mobilfunkpreise liegen im internationalen Durchschnitt

Günstigstes Angebot liegt bei acht Euro

Acht Euro zahlt der normale Mobilfunknutzer in Deutschland im Monat für einen Zweijahresvertrag. Dieser Wert gilt für den günstigsten Tarif bei einem Normalnutzer, der im Monat mindestens 150 Minuten telefoniert und drei Gigabyte Daten bei einer minimalen Downloadrate von 20 Mbit/s verbraucht. Das geht aus einer Studie hervor, die der Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben hat. Dafür wurden die elf größten deutschen Mobilfunkanbieter untersucht. Die Studie vergleicht die günstigsten Angebote für sechs verschiedene Nutzertypen bei einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren.

USA, Schweiz und Japan am teuersten

Mit acht Euro monatlich liegt Deutschland beim Normalnutzer im Vergleich zu zwölf anderen Industrieländern auf Platz vier hinter Polen, Italien und Großbritannien. Wer als Gelegenheitsnutzer bei einer Downloadgeschwindigkeit von mindestens 20 Mbit/s nur ein Gigabyte Daten im Monat benötigt und gar nicht telefoniert, zahlt in Deutschland 4,50 Euro beim günstigsten Anbieter. Das ist aber immer noch teurer als in Polen: Dort liegt der günstigste Tarif für einen Datenverbrauch von nur einem Gigabyte im Monat bei nur zwei Euro.

Deutlich mehr zahlen Kunden in den USA, der Schweiz und in Japan: 14 Euro sind es beim Gelegenheitsnutzer in der Schweiz.

„Heavy-User“ zahlen in Deutschland mindestens 26 Euro

Deutschland liegt auch bei den „Heavy-Usern“ im Durchschnitt. So werden in der Studie Nutzer bezeichnet, die 40 Gigabyte im Monat bei der Mindest-Downloadrate von 200 Mbit/s verbrauchen und dabei mindestens 250 Minuten telefonieren. 26 Euro zahlt der deutsche „Heavy-User“ beim günstigsten Anbieter. Am meisten müssen diese Nutzer in den USA mit mindestens 44 Euro im Monat bezahlen. In Italien geht das günstigste Angebot schon bei 8,41 Euro los.

Bundesregierung will Verträge auf zwölf Monate begrenzen

Die Bundesregierung plant derzeit, die Vertragslaufzeiten von Verbraucherverträgen auf zwölf Monate zu begrenzen, wozu auch Mobilfunkverträge zählen. Damit sollen Verbraucher vor Kostenfallen geschützt werden. Die Bitkom kritisiert das und sieht Nachteile für die Nutzer: So gebe es bereits heute eine Vielzahl an unterschiedlichen Verträgen, so Bitkom-Präsident Berg: „Dazu zählen auch Verträge mit Laufzeiten von nur zwölf Monaten, monatlich kündbare Verträge und Prepaid-Modelle ohne jegliche Vertragslaufzeit.“ Außerdem sei der Preisdruck bei Einsteigertarifen besonders hoch. Die sind in Deutschland laut der Bitkom-Studie vergleichsweise günstig.

Deutsche surfen wenig mit dem Handy

Mit Telekom, Vodafone und Telefonica konkurrieren hierzulande nur drei Netzbetreiber um ihre Kunden. Außerdem surfen die Deutschen vergleichsweise wenig mit dem Handy: Der mobile Datenverbrauch liegt bei nur 2,5 Gigabyte im Monat. Beim Schnitt von 74 Mobilfunkminuten liegt Deutschland aber im Mittelfeld der anderen Industriestaaten.