Deutsche Industrie warnt erneut vor drohendem Chaos-Brexit

Seit Februar gilt der Brexit, das Vereinigte Königreich ist damit nicht mehr Teil der Europäischen Union. Doch noch ist davon nicht viel zu spüren, weil bis zum Jahresende eine Übergangsfrist gilt, in der ein Handelsabkommen abgeschlossen werden soll.

Ohne Abkommen drohen auf beiden Seiten große wirtschaftliche Unsicherheiten. Die EU rief die Unternehmen deshalb auf, sich dringend auf tief greifende Änderungen einzustellen. Es geht um Lieferzeiten, Zölle und andere Kosten im Austausch mit Großbritannien, das eines der wichtigsten Partnerländer ist.

Forderungen der deutschen Wirtschaft für die Verhandlungen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie legte ein Positionspapier vor mit 42 Forderungen aus Sicht der Unternehmen. Ziel wäre ein Freihandelsabkommen ohne Zölle mit gleichen Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten.

Britische Unternehmen sollten nicht im Vorteil sein, wenn EU-Vorschriften wegfallen oder die Regierung in London ihnen Beihilfen zahlt, die sonst in Europa nicht erlaubt sind. Solche Einschränkungen lehnte der britische Premier Boris Johnson ab. Auch in anderen Fragen gab es bislang keine Annäherung mit der EU.