Industrie: Volle Auftragsbücher – zu wenig Vorprodukte

Der erneute Corona-Lockdown in China wegen der Omikron-Variante des Coronavirus und die fehlenden Rohstoffe seit dem Ukraine-Krieg haben die Lieferkrise weiter verschärft. Das ifo-Institut meldet einen Rekordwert an unerledigten Aufträgen in der deutschen Industrie. Besonders betroffen sind davon die Autohersteller und der Maschinenbau. Neuwagen werden wohl noch teuer werden.

Viele Aufträge können nicht abgearbeitet werden

Normalerweise ist ein hoher Auftragsbestand positiv. Doch in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg ist es anders, weil der Bestand auch daher rührt, dass viele Aufträge liegen geblieben sind. Dass immer weniger ausgeführt werden, liegt an den Lieferengpässen, die sich zuletzt verschärften. Im April war die deutsche Industrie, dem Münchener ifo-Institut zufolge, für die nächsten viereinhalb Monate ausgelastet. Im Januar waren das noch 4,4 Monate.

"Der Auftragsstau spiegelt nicht nur die hohe Nachfrage nach deutschen Industriewaren wieder, sondern auch die Schwierigkeiten der Unternehmen, die bestehenden Aufträge aufgrund des Mangels an wichtigen Vorprodukten und Rohstoffen zeitnah abzuarbeiten", so Timo Wollmershäuser, Leiter der ifo-Konjunkturprognosen.

Preiserhöhungen und noch längere Wartezeiten bei Autos

Eine besonders düstere Prognose gibt das CAR "Center Automotive Research" für die Automobilindustrie ab. Die Zahl der Neuwagen werde weltweit in diesem Jahr noch unter der des ersten Corona-Jahrs 2020 bleiben und den niedrigsten Stand seit 2011 erreichen. Für die Kunden bedeutet das: Sie müssen noch länger auf ihren Neuwagen warten und noch mehr dafür bezahlen. Betroffen sieht sich auch der Maschinenbau, wie sein Verband VDMA mitteilte.

Relativ entspannt ist dagegen die Elektroindustrie, die der Krise zum Trotz im März erneut sehr gute Geschäfte machte. Mit Ausnahme von Russland, wohin kaum noch etwas geliefert wurde und der Ukraine, wo sich die Ausfuhren halbierten, haben sich für Elektroartikel alle Märkte weiter positiv entwickelt, teilte der Branchenverband ZVEI mit.