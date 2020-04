Deutsche Industrie: Droht ein Ausverkauf an China?

Mit einer Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes will die Bundesregierung vor allem mit Blick auf China einen Schutzwall bauen. Von der Corona-Krise geschwächte Unternehmen sollen nicht Opfer von Schnäppchenjägern werden, heißt es.

Gemeinsamer Gesetzentwurf geplant

Schon in der nächsten Sitzungswoche wollen Union und SPD im Bundestag einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorlegen. Der soll Firmenübernahmen ausländischer nicht-EU-Investoren erschweren. Bisher musste eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit vorliegen, damit die Regierung gegen solche Übernahmen vorgehen konnte. Demnächst soll eine "voraussichtliche Beeinträchtigung" schon ausreichen für eine Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium. Der Gesetzentwurf strebt damit eine Neuausrichtung der Industriepolitik an nationalen Interessen an.

Chiphersteller Infineon warnt

Infineon-Chef Reinhard Ploss fordert ein ähnliches Vorgehen auch von der EU. Europa sollte im Rahmen eines fairen Miteinanders darauf achten, dass es seine relevanten Industrien nicht verliere, sagte Ploss der FAZ.