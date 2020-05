Deutsche gegen Sonntagsöffnung als Konjunkturspritze nach Corona

Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage lehnt es eine Mehrheit der Deutschen ab, dem Einzelhandel mit zusätzlichen Sonntagsöffnungen aus der Corona-Krise zu helfen. Rund ein Drittel der Befragten befürwortet eine Lockerung der Sonntagsruhe als Konjunkturspritze. Für die Umfrage wurden rund 1.000 Bürger befragt.

FDP und Einzelhandel fordern mehr Sonntagsöffnungen

Zuletzt hatte die FDP-Bundestagsfraktion vor zwei Wochen gefordert, die Schließzeiten am Sonntag zu lockern. Diese Maßnahme sollte bundesweit für mindestens ein Jahr ergriffen werden, sagte der Berichterstatter der FDP-Bundestagsfraktion für den Einzelhandel, Manfred Todtenhausen damals. Todtenhausen betonte allerdings, es gehe der FDP nicht um den Ausgleich von Umsatzeinbußen im Einzelhandel, sondern um ein "Entzerren" der "Kundenströme". Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat zur Ankurbelung der Konjunktur nach der Corona-Krise erweiterte Ladenöffnungszeiten vorgeschlagen.

Bei Vertretern des Handels kommen derlei Vorstöße gut an. So forderte auch der Handelsverband Bayern kürzlich, die Regeln für verkaufsoffene Sonntage zu lockern. "Es wäre allen gedient, wenn die rechtlichen Auflagen für verkaufsoffene Sonntage für vorübergehende Zeit ruhen könnten", so der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Wolfgang Puff.

Anlassgebundenheit verhindert verkaufsoffene Sonntage in Corona-Zeit

Die genaue Regelung verkaufsoffener Sonntage ist in den Bundesländern unterschiedlich. Bislang dürfen bayerische Kommunen Geschäften erlauben, an maximal vier Sonn- oder Feiertagen zu öffnen, vorausgesetzt es gibt einen Anlass wie Märkten, Messen oder Stadtfeste. Da derartige Veranstaltungen aktuell aufgrund der Corona-Gefahr reihenweise ausfallen, finden auch keine verkaufsoffenen Sonntage statt.

Kirchen- und Gewerkschaftsvertreter kritisieren den Vorstoß

Kritik an derlei Vorstößen kommt unter anderem von Kirchenvertretern, so warnte kürzlich die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner angesichts einer in der Corona-Krise zunehmenden Verwischung von Alltagsrhythmen, etwa durch Homeoffice: Menschen bräuchten gerade in Krisenzeiten einen klaren Rhythmus für ihr Leben, wie ihn der arbeitsfreie Sonntag biete. Das gelte auch für die Mitarbeitenden im Handel und ihre Familien.

