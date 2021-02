Deutsche Fondsanleger entdecken nachhaltiges Investieren

Deutsche Fondsgesellschaften verwalteten zum Jahresende 2020 die Rekordsumme von 3.850 Milliarden Euro, ein Anstieg um mehr als 13 Prozent. Etwa die Hälfte davon dient der privaten Altersvorsorge.

Nachhaltige Geldanlagen noch wenig gefragt

Noch unterentwickelt ist das Bewusstsein für Geldanlagen mit sozialem Hintergrund und Umweltbezug. Jeder vierte Euro, der in Europa investiert wird, kommt aus Deutschland. Der Anteil von nachhaltigen Geldanlagen liegt aber nur bei fünf Prozent. In anderen europäischen Ländern werden drei Mal so viele Investmentfonds nach ökologischen oder ethischen Kriterien ausgewählt.

Bei der Vermögensberatung gibt es hier noch Nachholbedarf, den man aber schnell befriedigen könnte. Auf Internetplattformen wie Cleanvest oder MainFairMögen lassen sich tausende Fonds miteinander vergleichen nach den ESG-Kriterien. Die stehen für Umwelt- und Sozialstandards sowie eine gute Unternehmensführung.

EU verlangt Nachprüfbarkeit

Die EU verlangt inzwischen für solche Finanzprodukte nachprüfbare Berichte. Das soll Anlegern Sicherheit geben vor möglichem Etikettenschwindel wie dem "Greenwashing", bei dem konventionelle Produkte als umweltverträglich verkauft werden.